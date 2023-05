U BIH KLJUČA KAO NIKADA PRIJE! Zbog jednog razloga situacija je za Hrvatsku sada posebno opasna

Autor: Iva Međugorac

Šefovi ključnih ministarstava zaduženih za sigurnost u Bosni i Hercegovini nedavno su razmijenili teško riječi i prijetnje, koje su pojačale napetosti u zemlji koja ionako već neko vrijeme slovi za bačvu baruta na ovim prostorima. Nastavile su se tim teškim riječima svađe između srpskih i bošnjačkih političara vezane uz status državne imovine, ali i nove, stare najave Milorada Dodika da bi se Republika Srpska zbog toga mogla odlučiti na odcjepljenje od BIH pri čemu je Dodik ovoga puta dobio otvorenu potporu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je ionako političko karijeru izgradio na maštanju o takozvanom srpskom svetu.

Čampara odgovorio Dodiku i Vučiću

Nije ta ideja prihvatljiva bošnjačkim političarima pa se u skladu s time oglasio ministar unutarnjih poslova Federacije BIH Aljoša Čampara koji je žestoko reagirao na zapaljive poruke Vučića i Dodika koji smatraju da bi se RS i Srbija trebale ujediniti u jednu državu jer je to njihovo pravo. Federalni ministar unutarnjih poslova objavio je potom izjavu napomenuvši kako su sigurnosne snage BIH uz potporu međunarodne zajednice spremne odgovoriti na svako narušavanje ustavno-pravnog poretka države, a Dodiku je ujedno poslao poruku da mora biti svjestan da se nitko neće libiti iskoristiti sve sigurnosne kapacitete ukoliko on krene putem narušavanja mira jer svaki pokušaj secesije nedvojbeno vodi u rat.

Bošnjaci neće biti nespremni kako je to bio slučaj 1992. godine, poručio je Čampara srpskom predsjedniku Vučiću, a zatim se oglasio aktualni ministar sigurnosti BIH Nenad Nešić koji je usput rečeno šef Demokratskog narodnog saveza i Dodikov partner te član vladajuće koalicije na državnoj razini koji je kazao kako će pokušaj mobilizacije državnih policijskih agencija biti spriječen jer to neće dozvoliti niti Srbi koji su tamo zaposleni, a takvih je trećina.





Dodik i Vučić uspjeli uzburkati strasti

Bilo kako bilo, Dodik i Vučić uspjeli su uzburkati strasti u Bosni i Hercegovini, mada ovo nije prvi put da Dodik progovara o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine. Sve njegove dosadašnje prijetnje pokazale su se kao jeftine provokacije, i pucnjevi u prazno, ali su one i sada pokazatelj nestabilnosti u regiji što ne ide u prilog samo Srbiji i Vučiću već i Rusiji. Očito je situacija sada došla do eskalacije budući da zbog ovih tenzija i Dodikove retorike u vodu padaju mogućnosti da se situacija izgladi i da stanje u BiH krene putem stabilizacije. Sve se ovo odvija u trenucima kada se u Bosni i Hercegovini formira vlast što na državnoj, što na entitetskoj razini, a da bi situacija bila do kraja dramatična u nju se upleo i srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

”Zašto bi Srbija bila za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kada su oni suzdržani oko Kosova”, upitao se srbijanski šef diplomacije parafrazirajući Vučićeve riječi koje je ovaj izgovorio i pred šefovima Europske unije koja se zauzela za lokalne izbore na sjeveru Kosova, koje usput budi rečeno Vučić i njegova klika smatraju nelegalnima pošto je i to dio njihovih maštanja o srpskom svetu.

Dragan Čović suzdržan

Dok Bošnjaci i Srbi zveckaju oružjem i izgovaraju teške, gotovo nepomirljive riječi na političkoj mapi Bosne i Hercegovine ne čuje se hrvatske predstavnike, odnosno Dragana Čovića i njegov HDZ BiH koji po običaju u ovakvim krizama nastoji biti suzdržan, mada niti nije tajna da je Čović odavno u Dodiku pronašao svojeg političkog saveznika. Nije ovu temu iz našeg susjedstva nitko ni u Hrvatskoj pretjerano ozbiljno doživio, osim ako se izuzme vječna buka predsjednik Milanovića koji je s Dodikom ipak zahladio odnose.

Službeno se premijer Plenković ni predstavnici vlasti u Hrvatskoj u ovu krizu nisu umiješali mada je se valja sagledati u prilično složenom aspektu, ne radi se ovdje više samo o Bosni i Hercegovini i Dodikovim uobičajenim aspiracijama već se ovdje počinje javno progovarati o srpsko-ruskom svetu, za kojega bi mogao biti zainteresiran i novi predsjednik Crne Gore. Sve je to ugroza za Hrvatsku oko koje doista stasa srpski svet velikih apetita, ma koliko se činilo da u današnje vrijeme takvi scenariji nisu realni.

Plenković bi se dakle o ovoj temi ipak morao snažnije izjasniti, onako snažno kao što se oglasio o ratu u Ukrajini, te taj stav i potencijalne opasnosti koje kriza u BIH nosi detaljnije pojasniti svojim europskim kolegama kod kojih je navodno na cijeni njegovo mišljenje. I ovaj sadašnji okršaj iz susjedstva po svemu sudeći ima cijenu, u pozadini je novac, kao što to obično kod ovakvih političkih nasrtaja i bude. Prema Dodikovoj računici, odnosno napravljenom planu BIH ne posjeduje terotirij već samo vanjske granice, a državna imovina po njemu ne pripada Sarajevu već entitetu što je ideja koju ne podupire ni visoki predstavnik Christian Schmidt koji je nedavno objasnio kako entiteti nemaju pravo na odcjepljenje. No, izgleda da Dodika daleko više zanima što kaže Vučić pa nije nemoguće da se sukobi u BIH nastave. Hrvatska na njih u svakom slučaju mora biti spremna.