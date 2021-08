TRAŽE GA ZBOG UBOJSTVA 40 CIVILA, A ON MIRNO RADI I ŽIVI U NOVOM SADU: Za sud je nedostupan, a u Srbiji je Kornjača ugledni liječnik

Autor: Daniel Radman

Duško Kornjača, čovjek koji je u BiH optužen za ratne zločine mirno radi i živi u Novom Sadu premda je za njim odavno raspisana interpolova tjeralica. Doznao je to portal istraga.ba čiji je novinar Kornjaču zatekao u njegovom novosadskom stanu.

Nije to bio najugodniji susret: kad se novinar predstavio, osumnjičenik za ratne zločine uzeo mu je mobitel iz ruke i bacio ga na tlo. No, srećom, nije došlo do većeg incidenta.

Kornjača je, doznaje Istraga, uredno zaposlen u jednoj privatnoj klinici gdje radi kao specijalist gastroenterologije, a navodno je gostovao i u televizijskom emisiji na lokalnoj televiziji.

U Lovačkom domu ubijeno 40 Bošnjaka

Bosna i Srbija, inače, imaju sporazum o izručivanju svojih državljana, no u praksi se baš i ne poštuje. Postoje, jasno, i iznimke. Tako mediji podsjećaju da je Srbija nedavno izručila kriminalca Darka Eleza, no kad je riječ o osobama koje su povezane s ratom u BiH drukčija je stvar. Tako je Kornjača, prema službenim dokumentima Suda BiH, “nedostupan pravosudnim organima”.

Kornjača je tijekom rata u BiH imao širok popis dužnosti. Obično ga predstavljaju kao ratnog zapovjednika općine Čajniče, no iz podignute optužnice vide se sva njegova zaduženja. Naime, tereti ga se da je u razdoblju od sredine travnja 1992. do kraja lipnja 1992. godine na području općine Čajniče, u okviru širokog i sustavnog napada Teritorijalne odbrane i Policijske stanice srpske općine Čajniče, kao predsjednik Kriznog štaba, kasnije zapovjednik ratnog štaba Srpske općine Čajniče te predsjednik Skupštine općine i ministar obrane u Vladi Srpske autonomne teritorije Hercegovina, kao svjestan sudionik udruženog zločinačkog poduhvata, Kornjača planirao i naredio progon nesrpskog stanovništva iz općine Čajniče“.

Njegov brat Milun, nekadašnji zapovjednik paravojne skupine “Plavi orlovi” dobio je kaznu od pet godina zatvora zbog istog kaznenog djela. Na području općine Čajniča, u Lovačkom domu u mjestu Mostine, ubijeno je više od 40 bošnjačkih civila, a ostaci većine žrtava još nisu nađeni.