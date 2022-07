‘TO SE MORE ZOVE JADRANSKO, A NE HRVATSKO’ Vučić mahnitao više od sat vremena: ‘Ja da se nekome dodvoravam – neću’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u vezi jučerašnjeg diplomatskog skandala koji je izbio nakon hrvatske zabrane da nenajavljeno, mimo svih procedura, posjeti Jasenovac.

Vučićevi tabloidi još su od jučer puni naslova o “ustašama i sramnoj i skandaloznoj odluci Zagreba”, a današnje su obraćanje najavili kao “šok za Srbiju i region”.

Vučić prvo govori o konzultacijama o novom premijeru s predstavnicima stranaka u novom sazivu Skupštine Srbije.

“Razgovarali smo i o problemima Hrvata u Srbiji i potencijalnom sudjelovanju u budućoj vladi. Razgovarali smo i s predstavnicima Dveri i Zavetnika i po pitanju Kosova i uvođenja sankciji Rusiji i drugim događaja, poput EuroPridea i ukidanju nedjelje kao radnog dana”, rekao je srbijanski predsjednik.

“Zadovoljan sam razgovorima. Zadovoljan sam što se razumije težina situacije s kojom se suočavamo, ne našom krivicom. Ne mislimo isto, ali mogli smo razgovarati. To je dobro za srpsku demokraciju”, dodao je.

Potom je govorio o mjerama koje su poduzeli kako bi riješili problem u energetici i povećali rezerve plina.

“Smanjenje temperature u stanovima nismo razmatrali. Ali ako će biti većih problema, to postoji kao mogućnost. EU je propisala 19 stupnjeva, mi nismo dogovarali smanjivanje temperature. Imamo dobro stanje, trudit ćemo se da tako ostane. Kod povećanja cijena struje i plina gledat ćemo da ne idu preko 10 posto, što je gotovo nevjerojatan uspjeh kad vidimo povećanje cijena na tržištu”, rekao je.

Na red dolazi i Jasenovac.

“Prvi put informacija o tome da mi je zabranjen dolazak u Jasenovac, slučajno ili ne, se ne pojavljuje u srpskim medijima. Ti tzv. srpski mediji su tvrdili da idem raditi cirkus. Ponekad ni sami ne znaju zbog čega, ali se podrazumijeva da sam ja kriv”, govori.









“Prvu informaciju objavljuje Jutarnji list u 7:29, gdje nema nikakve reakcije iz Beograda. Oni su mislili da ćemo izaći u javnost iako to nije bio naš plan jer smo htjeli u tišini predati notu”, rekao je Vučić.

Tvrdi i da se u napad krenulo na besmislen način.

“Krenuli su u napad na besmislen način. Zamislite koji je to kaos jer sam htio položiti jedan cvijet. Možda je kaos to što je trebala biti traka u bojama srpske zastave. Ne samo da je pretjerano to nazivati kaosom, nego nisam mogao vjerovati da netko to netko radi. Kod njih su svi mediji isti. Sve naslovne strane bez izuzetka u najgorem svjetlu govore i o meni i o Srbiji. To u Srbiji nije slučaj, ja sam ponosan na to”, rekao je.









Vučić potom maše stranicama hrvatskih novina i ponavlja riječi “htio je izazvati kaos”.

Dotkanuo se i izjave ministra Grlića Radmana.

“Grlić Radman je rekao da nije isto otići u Jasenovac i otići na more. Ja nisam nikad želio otići na njihovo more i ponosan sam na to”, dodaje.

Onda je naveo datume kada mu je navodno odbijen dolazak u Jasenovac.

“Napisali su da sam htio provocirati povodom obljetnice Oluje. 2. rujna 2022. je mjesec dana od obilježavanja Oluje, njihovo slavlje i naše tugovanje. Prvi put kontaktiramo kabinet Plenkovića s obavijesti s molbom da 10. rujna posjetimo Jasenovac. Povratna poruka iz Plenkovićevog kabineta je da pomaknemo termin zbog političke situacije. Molba je uslišana. Hrvatska nam je jako važna, zbog izvoza, Hrvata u Srbiji i obrnuto. Nisam shvatio što bi bila velika provokacija, ali rekao sam da ćemo uslišati molbu. U ožujku 2022. ponovili smo molbu da posjetimo Jasenovac u ožujku. Nakon dva dana dobili smo poruku da posjet nije dobro došao u ovom trenutku. Odlučio sam da ni tog puta neću otići u Jasenovac i opet nijedan medij o tome nije pisao, nikome se nismo žalili, bili smo fer partneri”, govori pa dodaje:

“Obavijestio sam potpredsjednika hrvatske Vlade Pupovca i rekao mu da obavijesti o tome Plenkovića. Oluju su oni podsvjesno povezali s Jasenovcem. Ja nisam nikada, to više govori o njima, nego o nama. Mi ćemo doći u Jasenovac i bit ćemo korektni. Obavijestit ćemo javnost da smo to učinili. Sramota je da 81 godinu nakon što je osnovan najstrašniji logor u Europi, da nijedan srpski predsjednik nije bio u Jasenovcu. Ja sam bio, ali nitko nije bio kao predsjednik”.

Govori i kako mu je u četvrtak, 14. srpnja, prenesena molba Plenkovića i Grlića Radmana da ne dolazi u Jasenovac.

“Ja sam tada rekao da ne želim više slušati besmislice o tome da nije pravo vrijeme za moj dolazak u Jasenovac. I onda smo dobili ovaj cirkus. A moj grijeh se svodio na to da sam htio položiti cvijeće i upaliti svijeće”, nastavlja pa dodaje kako su besmislice to da je to ovo učinio uoči Oluje jer pokušava doći još od rujna.

Rekao je i kako su neki predstavnici hrvatskih sigurnosnih agencija rekli da je Vučić odlučio doći u Jasenovac kao da dolazi u Niš.

“Mi smo na euroskom putu, računamo da je sloboda kretanja jedna od najvećih blagodati. Spremio sam pasoš, i jedan i drugi. Nisam znao da postoje posebni načini da se predstavim i legitimiram. A zbog čege? Zbog toga da odnesem cvijet na najveće stratište. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo htjeti imati civilizirani odnos nemam problema s tim što neki u Hrvatskoj misle da je opasnost to što sam na čelu Srbije”, rekao je pa nastavio:

“Imaju li problema s tim što ih je Srbija prestigla po visini BDP-a? Ili zbog toga što je moj otac kao posmrće ustaške žrtve moj otac, ili zato što su sedam kuća Vučića spalili?”.

Retorika se zaoštrava.

“Razumijem ja Hrvate zašto sam im kriv, da sam na njihovom mjestu. Razumijem zašto me mrze, ali da sam na njihovom mjestu našao bih neka bolja objašnjenja, a ne ovako tupava”, rekao je pa se osvrnuo na optužnicu za ratni zločin.

“O srpskim žrtvama se ne smije pričati. Shvatili smo da je Jasenovac za nas zabranjeno mjesto pa ćemo raditi na tome da u glavama srpske djece to ne bude zabranjeno mjesto. Bit će sistemske promjene u našem obrazovnom sustavu. Prevodit ćemo knjige na druge jezike da svi znaju što se dogodilo. Kad god sam išao na teritorij BiH, uvijek bih sve obavijestio o svom dolasku. Tipkam broj Izetbegovića, Komšića. Nemam obavezu, ali uvijek sam to radio. Nikad nije bilo vrijeme”, navodi.

Onda je rekao da “da nitko ne zna da je više nestalih Srba, nego Hrvata”.

“Njima nitko nije rekao da je Mile Budak zločinac. Zato i imaju desetine Budakovih ulica na teritoriju Hrvatske”, govori pa dodaje da neće sakriti 300 tekstova koji su objavljeni protiv njega u hrvatskim medijima. Onda je napao i srbijanske medije koji su ga prozvali.

Na red su došla i pitanja novinara. Prvo je bilo da li mu se javio Milanović.

“Ni s kim nisam kontkaktirao osim s Pupovcem, ne znam o čemu bih razgovarao s njima. Kad vam netko ovako nešto uradi, unatoč svoj korektnosti koju pokažete, ne znam što bih mu rekao. Ja da se nekome dodvoravam – neću. Ja da idem na more da bi bio dobar i poželjan Srbin – neću”, rekao je Vučić pa dodao da će na dan Oluje Hrvati slaviti, a Srbi tugovati.

Novinar ga je pitao zašto i treći put nije ispoštovao protokol kad je htio ići u Jasenovac, već se samo javio Pupovcu.

“S partnerima prvo razgovarate na ljudski način. A kad pričate o proceduri, nekad se ne mora ići na Ministarstvo vanjskih poslova. Grlić Radman je bio sa mnom, bez procedure, bez ikakvog obavještenja. Fuchs je bio u posjeti Subotici… Ništa po proceduri. Što smo trebali, zabraniti im ulaz u zemlju?”, odgovora Vučić.

Kako je ponovno spomenuo da ne želi na more, novinarka da je pitala ne voli li mora inače ili baš hrvatsko more.

“To se more zove Jadransko, a ne hrvatsko. Ne ljutite se što mi je Jasenovac važniji od mora. Obožavam Jadransko more i u Sloveniji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, ali više mi je stalo do srpskih žrtava”, kaže Vučić.

Ponovio je i kako je htio sa Zagrebom službeno dogovoriti odlazak u Jasenovcu, ali da treći put nije htio da mu kažu “da nije vrijeme”.

“Glina je poznata što je Vučić bio šesti govornik na nekoj tribini. A Petrinja poznata po tome što sam tukao neke zatvorenike, a nikad nisam bio tamo”, rekao je Vučić.

Potom je obznanio da će uramiti naslovnice hrvatskih medija kako bi njegova djeca i unici bili ponosni ocem i djedom koji je čuvao obraz Srbiji.

Na kraju je novinar provučićevskog tabloida Informera pitanje treba li ukinuti pretplatu RTS-u jer je sinoć u prilogu o (ne)odlasku u Jasenovac emitirao višeminutnu izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu.

“Ja mislim da je RTS u načelu jedna pristojna televizija. Nisam gledao sinoć, imao bih primjedbe, ali to je dio našeg odgoja i naše kulture, da smo se uvijek ispričavali. Da Antonijević nije skupio petlju napraviti film o Jasenovcu, nitko ga ne bi napravio jer se nitko ne želi zamjeriti Dubrovniku, Rovinju i Zagrebu”, rekao je Vučić.

“Jednog dana ćemo imati bolje odnose sa Hrvatskom, ali gore ne, jer ne mogu biti gori”, zaključio je Vučić.