TKO JE ZAPRAVO UBIO POLICAJCE? Macanov odvjetnik: ‘Patološki je mrzio Bošnjake, bio je veoma nasilna osoba’

Autor: L.B.

Odvjetnik Duško Tomić, branitelj Aleksandra Macana, prvoosumnjičenog u istrazi ubojstva sarajevskih policajaca, koji se predao u petak, o čemu smo već pisali, rekao je za Klix da je Macan u Tužiteljstvu BiH dao izjavu da je Savo Marinković, policajcima pucao u glavu.

Naime, kako kaže Tomić, prema informacijama koje ima, Savo Marinković je trenutno u njemačkom zatvoru gdje služi kaznu koja istječe 2024. godine.

“No, prema nekim novim informacijama, moglo bi se dogoditi da on do Nove godine dobije uvjetni otpust. Država mora nešto hitno poduzeti kako bi Marinković postao dostupan bh. pravosuđu, jer ako to ne učine, on bi mogao zauvijek nestati”, rekao je Tomić koji je otkrio nekoliko detalja vezanih za iskaz koji je Macan dao Tužiteljstvu BiH, a koji je trajao čak četiri sata.

‘Macan se kune da nije znao da Marinković nosi oružje’

Kako je rekao Tomić, Macan nije pucao na policajce jer je on u tom trenutku bio u Golfu kojeg su pokušavali ukrasti.

“Macan je ciljano išao u krađu. I da su ga uhvatili to je šest mjeseci zatvora. Zašto bi on napravio dvostruko ubojstvo. Nema nikakve dileme da je Marinković pucao. Macan se kune da nije znao da Marinković nosi oružje”, naglasio je Tomić.

Dodao je kako je i sam način na koji su ubojstva počinjena pokazatelj da je izvršitelj upravo Marinković.

‘Policajci nisu slučajno naišli’

“Savo je bio biatlonac, prvak Balkana, zato je bio tako precizan i kroz šoferšajbu direktno pogodio policajca koji je vozio u čelo. Nakon toga drugog policajca, koji je bio suvozač, je pogodio u sljepoočnicu”, naglašava Tomić.

Osim toga, rekao je i da ima određene informacije o tome što bi mogao biti motiv za ovaj strašan zločin.









“Marinković je bio veoma nasilna osoba. Osim toga, poznato je da je patološki mrzio Bošnjake. Također, policajci nisu slučajno naišli tu gdje su oni krali automobile, netko ih je telefonom zvao i poslao tamo. Zna se i s kojeg broja. Motiv je bio da se destabilizira država”, zaključio je na kraju razgovora Tomić.

Podsjetimo, već dvije i pol godine traje potraga za ubojicama dvojice sarajevskih policajaca, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića koje se dogodilo 26. listopada 2018. godine na Alipašinom Polju u Sarajevu.