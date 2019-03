MARŠALOV UNUK PROGOVORIO: ‘Tito mi je otkrio gdje je najviše pogriješio s Hrvatskom’

Autor: dnevno.hr

U srpskim medijima, prenosi se ispovijest Joška Broza, riječ je o unuku diktatora Josipa Broza Tita koji je za ondašnje medije progovorio o intrigantnim temama, među ostalim otkrio je i kako mu je Tito kazao koja mu je najveća greška.

”To što sam pustio ustav iz 1974. Deset dana je stajao kod mene na stolu ja ga nisam potpisao. A taj ustav je bio početak kraja i Jugoslavije i partije i republika. On taj ustav nije htio da potpiše. Na moje pitanje zbog čega nije stavio veto, Tito mi je rekao ” Ja kao demokrata nisam htio dozvoliti da budem nadglasam u Skupštini, a morao sam staviti veto. Greška je bila što nisam”, prepričao je Broz na TV Happy dodajući da su Mika Špiljak i Koro Gligorov potpisali ustav, a cijelu su priču gurali Kardelj i Steva Krajačić kojega opisuje kao osobu koja je radila iz sjene te namjestila Rankovića i mnoge druge. Uspio je posvađati Tita s najbližima,

”Dođe kod Rankovića i kaže:

“Marko, slušaj trebalo bi starom postaviti neke uređaje… Godine su u pitanju, znaš da mu se nešto ne dogodi a da mi ne vidimo… naprosto da imamo kontrolu.

I poslije toga Ranković smijenjen a ti uređaji su postavljeni i u WC i u kupatilo… Ranković riječ jednu lošu riječ nije rekao o dedi. Oni su bili kumovi. I poslije tog smjenjivanja su ostali vjerni jedan drugome jer su obojica znali pozadinu svega.

To je meni i Ranković rekao”, prisjetio se Titov unuk jednim djelom okrivivši i Jovanku za to što su kasnije ona i Tito bili razdvojeni.

”E sad priče da je Jovanka bila željna vlasti je laž. Ona je njega izuzetno voljela i onda je u jednom trenutku ta ljubav prešla u paranoju.

Ona je sve željela da njega zaštiti. U toj svojoj želji ona je pretjerivala u mnogim stvarima. Tako je došlo i do onog spiska. To je spisak osobnih generala koja je ona napravila s Đokom Jovanićem kako bi oni bili u najbližem osiguranju da bi ga zaštitili. E to su koristili Dolanc, Ljubičić koji su bili protiv toga”, smatra Broz junior navodeći da je Jovanka čula sve što pričaju, pa i zakulisne priče koje je prenosila Titu koji ju je silno volio pa mu je razdvajanje od nje teško padalo.

”Ja to najbolje znam. On se nikada nije službeno razveo od nje. On je njoj rekao nekoliko puta da se brine o osoblju u kući, ali da se u politiku ne miješa. Vidio sam po Titu da mu je bilo teško, dođem kod njega i onda sjedimo i šutimo, i samo u jednom trenutku kaže” Uh, što joj je to trebalo… Zbog nje maltene nije dolazio u Beograd a u Ljubljani nije želio da je vidi.”

Jovanka je bila protiv Ljubičića i Dolanca i dokazalo se da je bila u pravu. Na sahrani nije htjela ni ruku da im pruži. Bio je veliki pritisak da Jovanka ne prisustvuje Titovoj sahrani. Kao što je bio pritisak da se ona ne sahrani pored Tita.

Ja sam prvi rekao da ona na to ima pravo kao njegova zakonita žena.

Pogledajte pod kakvom je torturom ona živjela, pogledajte gdje je živjela. A to je sve jer su se plašili da ona ne objavi sve ono što zna”, navodi nadalje unuk koji je progovorio i o Titovom pogrebu. ”Te priče da on nije sahranjen u Kući cveća i da nije umro 4. maja već dva mjeseca ranije su gluposti.

Deda je tog jutra, 4. maja umro. Trećeg maja uveče su mu proradili očni kapci. Počeli su se pomjerati. Pitao sam doktore što to znači i objasnili su mi da su to zadnji trzaji. I sutradan ujutru je umro. Nemoj da mi sad neko priča neke gluposti.

Što se sahrane tiče… Tito je ubačen u metalni sanduk koji je zavaren. A onda onaj načelnik nekadašnjeg DB, ono đubre, priča kako je tu stavljen pijesak, kako je narod prevaren. Nisam se odvajao od tog kovčega do sahrane. Kad je završen prvi dio sahrane nije bila stavljena ona stijena… Poslije je noću u dva ujutro došla dizalica i tu stijenu od devet tona stavila i ja sam tek onda otišao kući. Zašto ne puste mrtvog čovjeka na miru. Nema dana da ga neko ne spomene”, poručio je Joža Broz među ostalim naglašavajući da njegov djed nije bio vjernik, ali je ”vodio računa o crkvenim velikodostojnicima”.