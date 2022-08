TAJNA LJUBAVNOG BRODOLOMA RATNOG ZLOČINCA! Vendi otkrila sav prljavi veš Šešelja: ‘Mislila sam da je inteligentan, ali se ispostavilo da nije’

Autor: Dnevno.hr

Srpska turbo folk pjevačica Vesna Vukelić Vendi je nakon dva desetljeća otkrila detalje ljubavne veze s liderom radikala Vojislavom Šešeljom.

Otkrila je i zbog čega ga je ostavila.

Šešelj je tvrdio da je njihova veza trajala dva mjeseca, a Vendi navodi da su skupa bili čak godinu dana.





“Odgovarao mi je jer je u to vrijeme bio inteligentan pa smo se međusobno nadopunjavali. Kasnije se ispostavilo da nije baš tako”, rekla je Vendi i objasnila razlog prekida.

“Raskinuli smo jer sam ja imala potrebu graditi sebe, a ne biti u zlatnom kavezu. Mene zlatni kavez nikada nije zanimao. Nisam htjela žrtvovati svoj život zbog skupih automobila i ljetovanja. Kod mene nikad nisu prolazile lovačke priče da je bilo tko slao helikopter po mene”.

Svoju verziju priče ispričao je i sam Šešelj kojem nije jasno zašto ona o tome govori nakon toliko vremena,

“Možda joj treba medijske pažnje, pa se sad za to hvata. Bolje da me se mani. Taj zlatni kavez o kojem ona govori, nije mi jasno što je mislila pod tim i što to uopće znači. Što bi Vendi još mogla reći, a da nije dosad već rekla”, smijao se Šešelj.