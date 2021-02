SVI ZADOVOLJNI SASTANKOM OSIM IZETBEGOVIĆEVE SDA! Oko ovog su složne sve stranke, a analitičar upozorava kako bi Hrvati mogli izgubiti gradonačelnika!

U Mostaru je održan sastanak stranaka koje su nakon zadnjih lokalnih izbora postale parlamentarne u tom gradu. Sve stranke su suglasne oko toga da neće biti blokada prilikom izbora novog gradskog rukovodstva.

Sastanak je inicirao BH blok (bošnjačko-građanske stranke Naša stranka i SDP) koji za gradonačelnicu predlaže Irmu Baralija. Ona je također zaslužna za to da su izbori uopće održani s obzirom na to da je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu uvažio njenu žalbu zahvaljujući kojoj je Mostar dobio izbore nakon 12 godina.

Baralija je kazala kako se nada da će novo rukovodstvo biti izabrano već u petak.

“Drago mi je i sretni smo zbog toga što su se sastali kolege iz svih političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Mostara. Atmosfera je bila konstruktivna i svi imamo konsenzus oko toga da ne želimo da grad onako dugo kao prošli put bude u bezvlašću. Spremni smo raditi, mnogo je novih lica i mlađih generacija koji žele pomoći i raditi na poboljšanju kvalitete života u Mostaru. Nadam se da će već na prvoj sjednici, sada u petak, biti izabrano rukovodstvo, i da ćemo biti spremni razgovarati, možda čak i birati gradonačelnika”, kazala je Baralija novinarima nakon sastanka.

Kandidat HDZ-a BiH za mostarskog gradonačelnika Mario Kordić rekao je kako postoji konesnzus oko većine tema o kojima se razgovaralo.

Dodao je da je gradonačelnika potrebno birati izravno jer će onda i sami izbori biti bolji od sadašnjeg.

“Oko većine tema kojih smo se danas dotakli, dijelom ozbiljnije, dijelom malo površnije, imamo nekakav konsenzus, svima nam je bitno da se u Mostaru bolje i kvalitetnije živi, na tome ćemo raditi i tu nemamo nikakvih problema. Ono gdje zapinjemo je izbor gradonačelnika. Mislim da bi bilo puno mudrije i vrlo vjerojatno jednostavnije da je izbor gradonačelnika u Mostaru direktan, a ne kroz ovakav sustav kakav imamo”, kazao je Kordić.

“Nakon utemeljenja klubova na samoj sjednici predlažu se kandidati za predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Vijeća, tako da očekujemo da ćemo u petak ispred sva tri kluba konstitutivnih naroda imati prijedloge i da će se na taj način steći uvjeti da se izabere rukovodstvo Vijeća odmah na prvoj konstituirajućoj sjednici u petak, 5. veljače”, kazao je Bevanda.

Nezadovoljstvo je nakon sastanka izrazio Zlatko Guzin, kandidat za gradonačelnika ispred stranaka okupljenih oko Izetbegovićeve SDA.

“Mislio sam da ćemo danas uspjeti zauzeti zajednički stav oko nekih stvari i doći do konkretnih rješenja, ali nisam zadovoljan jer praktično ništa nismo zaključili. Ono oko čega se jesmo usuglasili je da će se na prvoj sjednici izabrati rukovodstvo Gradskog vijeća i to je zapravo jedini rezultat ovog sastanka. O ostalim stvarima mislim da treba još mnogo razgovarati kako bi se postiglo nešto u gradu Mostaru”, kazao je Guzin.

“Današnji sastanak mogao bi se okarakterizirati kao početno ispipavanje snaga. Mislim da su se sve stranka odazvale čisto iz razloga da ih oni drugi ne bi prozivali da nešto koče ili da se nečega boje. Ovdje ne treba smetnuti s uma da se gradonačelnik Mostara u trećem krugu nakon što, dakako, nijedan kandidat u prva dva kruga ne dobije potrebne dvije trećine glasova, bira većinom onih koji su glasovali, tako da budući gradonačelnik/ca uopće ne trebaju 18 ruku”, rekao je Galić.

Po mišljenju novinara HMS-a, moglo bi se dogoditi da se Hrvate pokuša “izbaciti iz igre”.

Na izborima za Gradsko vijeće Mostara održanim u prosincu 2020. godine, HDZ BiH osvojio je 13 mandata. Slijede Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBIH, BPS) s 11, BH. blok (SDP BiH, Naša stranka) sa šest te HRS s tri vijećnika, dok će Prva mostarska partija i lista “Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar” imati po jednog vijećnika.

Za izbor novog gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina u Gradskom vijeću, odnosno 24 od 35 vijećnika. Ako nakon dva izborna kruga niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu dvotrećinsku većinu, u posljednjem krugu dovoljna je natpolovična većina, odnosno 18 vijećnika.

Međutim, Visoki predstavnik 2009. godine donio je, temeljem Bonskih ovlasti, odluku o izmjeni Statuta Mostara u dijelu koji se odnosi na izbor gradonačelnika Mostara.

U članku 1. te odluke stoji: U stavku 5. članka 44, rečenica “U trećem krugu, prosta većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata” mijenja se i glasi: “U trećem krugu, prosta većina glasova gradskih vijećnika koji su prisutni i glasuju potrebna je za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata”.