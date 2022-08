‘SVI SRBI SU NA BARIKADAMA!’: Vučić kukao da mu je teško pa spomenuo Oluju: ‘Mi ćemo tugovati’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Aleksandar Vučić večeras je u Dnevniku RTS-a govorio o brojnim temama, a između ostalog komentirao je i situaciju s Kosovom.

Najavio je da će sutra razgovarati sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a otkrio je da je pričao s brojnim svjetskim liderima, pa tako i Emmanuelom Macronom.

Kako kaže, Albin Kurti i prištinske vlasti poduzimale su korake te vuku poteze koji dovode do nemira te dobivaju podršku Kvinte.





Rekao je da oko tablica nikako nisu u pravu.

“Prošli smo dva teška dana i bit će ih još. Uz sve incidente, ljudi su relativno mirno živjeli. Oni svojim potezima dovode do nemira i toga da smo svi na ivici sukoba”, rekao je Vučić.

“Svi Srbi su na barikadama jer se bore, no to drugi ne mogu razumjeti. Kurti ode pred predstavnike Kvinte i kaže da će se boriti protiv mafije i kriminala, protiv Srba na barikadama. Danas nisu upotrijebili ROSU jedinice nego ‘task force’, kojim izravno zapovijeda Kurti. Doslovno su oteli Srbina. NATO je morao reagirati, a nije. Neki iz regije misle da trebaju iskoristiti trenutak u kojem postoji opća histerija zbog Rusije i Ukrajine”, rekao je Vučić.

“Bili smo na korak do katastrofe, neki ljudi ne razumiju što rade i ne razumiju Srbiju”, rekao je Vučić.

O Oluji

Vučić se osvrnuo i na obilježavanje vojno redarstvene akcije Oluja 5. kolovoza.

“Mi ćemo tugovati, obilježiti. Sretan sam što ćemo prikazati film Dara iz Jasenovca. Molim ljude da poslušaju govor Maksa Luburića, kako je on vidio što će se događati za 50 godina. Jednom sam rekao da neki ljudi traže pravnu legitimaciju za pare. Što im je Srbija skrivila? Daju neki ljudi glupe izjave Đukanovića i pošto ne mogu pronaći da sam tako nešto rekao, u roku od pet minuta to dođe do svih onih traže razlog da Srbiju za nešto optuže. Naša politika mora biti politika ispružene ruke i mira s Bošnjacima, to je jedina politika koju možemo voditi. A on neka priča što hoće ako je to njegov način”, rekao je Vučić o Izetbegoviću.