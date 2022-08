SVAKI POVOD DOBAR ZA SVAĐU! Iranski i Izraleski diplomati zaratili na Twitteru zbog izbornog zakona u BiH

Nakon što je Izraelsko veleposlanstvo u Tirani u Albaniji (ujedno nadležno za odnose s BiH), u utorak podržalo zahtjeve za izmjenu izbornog zakona o kojima govore tamošnje hrvatske stranke, ljutim bošnjačkim političarima podršku je pružio ni manje ni više nego Iran.

“Cionistički režim aparthejda nije kvalificiran komentirati političku sudbinu Bosne i Hercegovine”, oštro je iransko veleposlanstvo u Sarajevu, u znak podrške Biseri Truković, ministrici vanjskih poslova BiH koja je od svojih kolega u Izraelu zatražila pojašnjenje nedavnih odluka.

Iako prozvano veleposlanstvo Izraela u Tirani nije komentiralo izjavu iranske diplomatske misije, Ilan Mor, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj nije ostao dužan.

“Je li ubojiti i opasni Mulha iz Teherana uopće kvalificiran suditi bilo što?”, provokativno je upitao Mor, iako ne ulazeći u sam predmet rasprave.

Podsjetimo, Izrael Iran smatra najvećom opasnosti za svoju državnu sigurnost, optužujući tu državu kako koristi svoj nuklearni program umjesto u miroljubive svrhe, za proizvodnju nuklearnog oružja. Iran sve više surađuje s Rusijom, a Izrael, iako ima i dalje prisne odnose s Rusijom, učvršćuje suradnju s SAD-om i to upravo na protuiranskoj platformi.

