ŠUŠKA SE O PONIŽENJU SRBIJE! Bruxelles Vučiću pokazao gdje mu je mjesto: Spreman je za obraćanje naciji

Nakon odvojenih razgovora, najprije s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a potom i sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, započeo je njihov zajednički sastanak s predstavnicima EU. Sastanak je sazvao EU u pokušaju da spriječi eskalaciju i napetosti na terenu. Prethodno su obojica sudjelovali na odvojenim sastancima sa šefom europske diplomacije Josepom Borrellom i izaslanikom EU za zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom.

Kako saznaje portal Blic, Beogradu je jutros u Bruxellesu ponuđeno rješenje koje je za Srbiju ponižavajuće, rekao je izvor upoznat s tijekom pregovora.

“Očekuju nas, po svemu sudeći, teški i neizvjesni dani, posebno na sjeveru Kosova i Metohije”, rekao je neimenovani izvor ovog medija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najvjerojatnije će se večeras obratiti građanima.

Visoki povjerenik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell i posebni izaslanik EU-a za dijalog Miroslav Lajčak prvo su se sastali s Kurtijem, a zatim s Vučićem.

Kako prenosi N1, Lajčakov sastanak s Kurtijem trajao je svega pola sata.

“Trebamo deeskalaciju situacije, moramo zaustaviti stalno upravljanje krizama i krenuti prema normalizaciji odnosa”, napisao je Borrell na Twitteru.

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs

We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead









— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 20, 2022