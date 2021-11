‘STVARA SE VELIKA ALBANIJA, A ISTOVREMENO I VELIKA SRBIJA’, DODIK GUBI TLO POD NOGAMA! Napali ga Srbi s Kosova, moli oporbu da ga podrži, a i Schmidt ga je poklopio!

Autor: L.B.

Ured visokog predstavnika (OHR), Christiana Schmidta u BiH odbacio je izjave člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika u kojima je kazao kako “na unutarnjem planu ne postoji suverenitet BiH, nego da suverenitet imaju isključivo entiteti”.

Kako je objavljeno na službenom Twitter profilu OHR-a, u Ustavu Bosne i Hercegovine je navedeno da su entiteti uspostavljeni kao dio unutarnje strukture Bosne i Hercegovine.

“Kako se navodi u članu I.1. i članu I.3. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su pravno uspostavljeni kao dio unutarnje strukture Bosne i Hercegovine, koja nastavlja svoje postojanje po međunarodnom pravu kao država čija je unutarnja struktura modificirana.

Prema tome, suverentitet pripada državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima”, stoji u objavi.

Dodik: ‘Naše je pravo da raspolažemo našom imovinom’

Podsjećamo, Dodik je u ponedjeljak u Banjoj Luci održao sastanak s liderima vladajuće koalicije u RS-u, na kojem je donesena odluka da se krene u proces “povlačenja suglasnosti” u tri oblasti s državnog nivoa.









Dodik je rekao kako se to odnosi na obranu, indirektne poreze i VSTV.

“On čerupa RS. Šume nisu ni u FBiH ni u Brčko distriktu u nadležnosti države.Odbacujemo odluku Ustavnog suda. To je naše pravo da raspolažemo našom imovinom. Mi želimo ovdje da pozovemo sve političke faktore i mi ćemo u narednim danima organizirati sastanke sa stručnom i poslovnom zajednicom po ovim pitanjima. Pozivam i opoziciju da se vrate”, rekao je Dodik.

‘Moramo štititi RS od sudaca Ustavnog suda’

“Pozivam opoziciju da podrže sve ono što će se događati u Republici Srpskoj. RS ima snage i jedinstva da zaštiti Ustav BiH, RS-a i Dejtonski sporazum od sudaca Ustavnog suda BiH, zato je BiH paradoks. RS i ova koalicija, uz podršku opozicije jer patriotski osjećaj mora proraditi, treba da povuče suglasnosti iz oblasti koje su date u proteklom periodu. Mi tražimo Dejtonski sporazum, samo ono što je potpisano i tako ćemo štititi RS. Moramo je zaštititi od sudaca Ustavnog suda”, rekao je Darko Banjac.

Dragan Čavić (NDP) je kazao da strani suci Ustavnog suda BiH trebaju otići i da su “danas kod četiri osobe mehanizmi sile u rukama, kod trojice stranih sudaca i visokog predstavnika”. On je kazao da je međunarodni faktor često govornik uime Bošnjaka i da to ne treba biti tako.









“Ustavni sud donosi odluke koje je do jučer donosio visoki predstavnik. Radi se o ljudima koji nisu iz ove zemlje, grade ove svoje karijere neke druge vrste. Ako je cijela EU spala na to da štiti četiri karijere, moraju znati da je car dotjeran do duvara. Pritisci više nemaju smisla. Ne trebaju ljudi strahovati od konflikta, mi ih nećemo izazvati”, naveo je Čavić.

‘Nije korektno da se sreća jednog dijela srpskog naroda temelji na nesreći drugog dijela’

No, ovih dana, izgleda, nije puno toga na Dodikovoj strani, pa tako nisu niti Srbi s Kosova.

Naime, narodni pokret Srba s Kosova ‘Otadžbina’ priopćio je “uz tugu i razočarenje” da su stavovi Milorada Dodika o Kosovu u posljednjih deset godina poprilično problematični.

Istaknuli su da, iako podržavaju Dodika u političkoj borbi da entitet Republika Srpska sačuva nadležnosti nad poljoprivrednim zemljištem, šumama i vodama te odluku da ne provodi Inzkov zakon, smatraju da politička elita iz Banje Luke želi žrtvovati Kosovo zbog svojih interesa.

“Jedan dio političke vrhuške je zagovarao to da se Srbija treba odreći Kosova i Metohije, a da se okrene Republici Srpskoj i pripoji je. Narodni pokret Srba s Kosova i Metohije ‘Otadžbina’ je u više navrata kritizirao ove, prije svega antisrpske, stavove. Jer nije korektno da se sreća jednog dijela srpskog naroda temelji na nesreći drugog dijela srpskog naroda”, navodi se u priopćenju.

‘Lakše je sačuvati KiM u Srbiji, nego odvojiti RS od BiH’

“U pravno-političkom smislu, mnogo je lakše sačuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije nego odvojiti Republiku Srpsku od BiH”, dodali su.

Smatraju da razni “non-paperi” iza kojih, prije svega stoji aktualni režim u Srbiji potvrđuje njihovo shvaćanje.

“U njima stoji da se stvara Velika Albanija, a u isto vrijeme i Velika Srbija. Velika Albanija se uobličava tako što se KiM odvaja od Republike Srbije i pripaja Albaniji i Velikoj Srbiji tako što se ona odriče svoje južne pokrajine i pripaja Republici Srbiji”, navodi se.

Dodaju da se Vučić zalaže za podjelu Kosova, gdje bi Srbiji pripalo nekoliko sela sa sjevera, a u čemu ga podržava Dodik.

“I ne samo to. Kada je 2013. godine Aleksandar Vučić napisao izdajnički Briselski sporazum Srbije s KiM, organizirali su protestni miting u Beogradu. Milorad Dodik im je obećao da će biti više od 50 autobusa sa Srbima iz Republike Srpske, da budu prisutni na tom mitingu. I ne samo što autobusi nisu stigli u Beograd, nego i one koji su htjeli osobnim vozilima doći na miting, spriječila je vlast Republike Srpske, koja je nesebično podržala Briselski sporazum”, istaknuli su.

‘Lideri RS-a podržavaju izdajnički režim u Beogradu’

Dodaju da svih ovih deset godina lideri RS-a podržavaju “izdajnički” režim u Beogradu.

“Nije bilo veće političke manifestacije u Srbiji, a naročito predizbornih mitinga kojima čelnici Republike Srpske nisu prisustvovali. Čak na posljednjim izborima za grad Beograd, dobar dio građana iz Republike Srpske s dvojnim državljanstvom požurio je da glasa i podrži SNS i Aleksandra Vučića”, navodi se.

Smatraju da će zbog obaveza prema onima koji su Vučića “doveli na vlast” da prepusti Kosovo teško moći pomoći Srbima u RS-u.

“Tijekom dolaska Milorada Dodika u Beograd da iznese problem poljoprivrednog zemljišta, šuma i vode, predsjednik Srbije je zaobišao temu pričajući nebuloze o autoputu BG-SA i aerodromu u Trebinju. Logično se nameće pitanje šta će Srbima i autoputevi i aerodrom ako izgube zemlju od koje trebaju živjeti. I koliko god da se Srbi u Republici Srpskoj nadaju podršci svog zemljaka iz Čipulića kod Bugojna, ona će da izostane. Pod to drvce nema hlada, glasi srpska narodna poslovica s Kosova i Metohije”, zaključuju iz ‘Otadžbine’.