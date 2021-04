Stravično upozorenje! NASTAVAK PRIČE O ‘DOVRŠETKU RASPADA JUGOSLAVIJE’: ‘Neodgovorno ponašanje Janše može dovesti do novog rata na Balkanu!’

Slovenska europarlamentarka Tanja Fajon je na Twitteru komentirala navodno postojanje ‘non papera’ slovenskog premijera Janeza Janše u kojem se radi o takozvanom dovršetku raspada Jugoslavije.

“I mene su ovih dana preplavili pozivi i brojne zabrinute poruke iz BiH koje upozoravaju na to da premijer Janša pokušava dovršiti plan Milošević-Tuđman za formiranje velike Srbije i Hrvatske prijedlogom za mirni raspad BiH. Takvo neodgovorno ponašanje moglo bi dovesti do novog rata na Balkanu”, napisala je Fajon.

Tudi mene so te dni zasuli klici in številna zaskrbljena sporočila iz BiH, ki opozarjajo, da skuša PV Janša s predlogom o mirnem razpadu BiH dokončati načrt Milošević-Tudžman o oblikovanju velike Srbije in Hrvaške. Tako neodgovorno ravnanje lahko povzroči novo vojno na Balkanu! https://t.co/EoLzylaAPk

