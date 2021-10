STRAŠNO! Mještane sela zavijenog u crno jutros je dočekao strašan prizor pred kućom ubijene obitelji

Autor: L.B.

Nakon što se raspetljalo klupko oko trostruke likvidacije obitelji Đokić, koja je šokirala Srbiju, ali i cijelu regiju te nakon što je policija istragom došla do osumnjičenog ubojice, rođaka obitelji, Gorana Džonića, koji je policiji odao svog vlastitog sina, koji je sudjelovao u planiranju zločina, mještani sela Moravac u subotu su se ujutro šokirali natpisom koji je osvanuo ispred kuće obitelji ubijenih Đokića.

Naime, na ulazu u Moravsku ulicu gdje stanuje ubijena obitelj Đokić, koji su ubijeni i spaljeni 26. rujna poslije ponoći, osvanuo je grafit ispisan crvenim sprejem na asfaltu “Pravda za porodicu Džonić”.

Dakle, netko je uputio poruku podrške za glavnog osumnjičenog ubojicu, Gorana Džonića, koji je u subotu davao izjavu u Višem javnom tužiteljstvu.

‘On da upuca Lidiju koju zna odmalena, u to ne vjerujem’

Mještani ovog sela većinom zaziru od komunikacije s novinarima, no u neslužbenom razgovoru sumnjaju u sve što se objavi u medijima, javlja Srbija Danas.

“Ako je on to učinio, to nije mogao sam napraviti. On da upuca revolverom svo troje ljudi, pa i Lidiju koju zna odmalena, u to ne mogu povjerovati jer znam čovjeka mnogo godina”, rekao je jedan od mještana sela.

Supruga i sin privedeni, pa pušteni

Mještani smatraju kako se poruka napisana na asfaltu pred kućom Džokića, vjerojatno odnosi na Džonićeve suprugu i sina koji su odvedeni na informativni razgovor, nakon čega su pušteni.

U sinovljevoj kući je pak pronađen zakopan novac ispod jedne šljive, a u policiji su zadržane četiri osobe koje se dovode u vezu s likvidacijom Đokića.

Kako su u petak javili mediji, Džonić je policiji odao imena vlastitog sina i ostale četiri osobe zadržane u pritvoru.