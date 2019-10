ŠTO PRIPREMAJU? Srbi se masovno naoružavaju! Zgazit će sve pred sobom

Autor: Dnevno, B.V.

Srpska vojska je najveće donacije dobila od Ruske Federacije. Ovo ljeto stiglo im je šest aviona MiG-29, a jedan od novijih sustava u srpskoj vojsci su oklopni izviđački automobili BRDM-2 MS, koji su znatno povećali operativne i funkcionalne sposobnosti srpske vojske. Opremljeni su suvremenim uređajem za promatranje, označavanje i gađanje ciljeva u svim vremenskim uvjetima, danju i noću. Trenutno ih je u Srbiji 10, a sveukupno će dobiti 30 BRDM-2 MS.

S dolaskom vozila u Srbiju, došla je i ekipa inženjera i tehničara iz Ruske Federacije. Njihov zadatak je da se u narednih godinu dana brinu o vozilima, ali i da obuče srpske tehničare. Oni su u Srbiju donijeli i veliku količinu rezervnih dijelova, što je za ovakva vozila veoma značajno.

Kako je obuka pripadnika srpske vojske za nova vozila u tijeku, objavljen je i video s vojnog kompleksa “Pasuljanske livade”. “Novi srpski oklopnjak može gađati ciljeve i noću, upotrebom termovizije i to na daljinama do jedan i pol i dva kilometra. Do sada oklopna izviđačka vozila nisu imala takvu mogućnost. Tri su stalna člana posade. Komandir, nišandžija i vozač, plus dva izviđača. Na novim vozilima je ergonomija unutrašnjosti promijenjena. Udobnije je i sve je preglednije”, ističe potpukovnik i voditelj obuke Goran Jovanović koji dodaje da ne postoji teren u njihovoj zemlji koje ovo vozilo ne može prijeći.



Interesantno je da srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije htio otkriti na koji je način donacija ruske oklopne tehnike dopremljena u Srbiju, ali je rekao da je sve učinjeno u skladu s propisima. “O tome ne bih govorio. Poštovali smo norme međunarodnog javnog prava i sve je bilo u skladu s dogovorom s Rusima. Uspjeli smo ih dopremiti. Kako su i kuda došli, to je naša stvar”, rekao je Vučić novinarima nakon svečanog prijema ruskih izviđačkih oklopnih automobila BRDM-2MS u Nišu. Probleme je naime stvarala Rumunjska koja je blokirala rusku vojnu pošiljku borbenih tenkova i oklopnih vozila Srbiji, zbog međunarodnih sankcija protiv Rusije zbog njenih akcija u Ukrajini.





Vučić se opravdao kako nabavljanje vojne opreme ne predstavlja opasnost za susjedne zemlje “Ovo je nama potrebno za očuvanje suvereniteta i preventivno za onoga tko bi pomislio ugroziti naš suverenitet. Mi nemamo osvajačkih planova, ovo nam treba samo da zaštitimo zemlju”, zaključio je Vučić, mada rusko osnaživanje srpske vojske izaziva zabrinutost na Balkanu.