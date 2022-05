‘ŠTO ĆU, TUGO!’ GRANATOM U SASTAJALIŠTE MLADIH! Zločin za koji Srbija ne želi isporučiti osuđenog ratnog zločinca: ‘Na suđenju se smijao’

Autor: L.B.

O zločinu na Tuzlanskoj kapiji ne uči se u školama, niti o njemu ima previše informacija, no životi djece i mladih upravo su tamo ugašeni te 1995. godine. Optuženi za zločin postoji, no Srbija ga odbija izručiti, a budući im roditelji danas umiru, grobove stradale djece i mladih uskoro više neće imati tko niti posjetiti.

Zločin nad tuzlanskom mladošću jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima Tuzle. Srpske snage su toga dana u 20:55 s Ozrena ispalile granatu na sastajalište mladih poznato kao Kapija. Granata je ubila 71 građanina Tuzle, a ranila ih 150. Prosjek starosti poginulih bio je 24 godine.

Novak Đukić, bivši časnik Vojske Republike Srpske uhićen je u Banjoj Luci 7. studenog 2007. U vrijeme masakra Đukić bio je zapovjednik Taktičke grupe Ozren. Suđenje mu je započelo 11. ožujka 2008. godine. 12. lipnja 2009., Đukić je proglašen krivim i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina.





Edisa i Amira

Edisa Memić i Amira Mehinović bile su prijateljice i zajedno su poginule na Tuzlanskoj kapiji 25. svibnja 1995. godine. Djevojke su zajedno sahranjene.

Budući Amirin grob nema više tko obilaziti jer su roditelji umrli, Edisina majka, uz grob svoje kćeri, čisti i njezin grob.

‘Najljepša ću večeras da budem’

“Odoh, majka, da izađem. Gdje ćeš? Najljepša ću večeras da budem. Bila je lijepa. Ja gledam za njom. Čekala sam da se vrati jer u pola devet je trebala biti kući”, prepričala je majka Nedžba Memić svoj posljednji razgovor s kćeri Edisom za bh N1.

Nije se vratila, a majka je njezino tijelo vidjela na televiziji. Nije se te noći vratio kući ni Adnan Beganović.

“Imao je 16. godina. 21. svibnja mu je bio rođendan, bila sam prije četiri dana ovdje. 25. je poginuo. Prolazeći i rukujući se. Niti je pucao u koga niti išta”, kazala je majka Zekija Beganović.

Najmlađa žrtva Kapije

Najmlađa žrtva Kapije je Sandro Kalesić koji je imao samo tri godine. Međutim, za negiranje zločina na Kapiji postoji rješenje, kaže njegov otac.









“Treba nauka i struka da se uključi i da kaže gdje je, što i kako bilo i da to predoči u udžbeničke lekcije. Po meni je to jedan jedini način da ostavimo našim generacijama koje dolaze, istinu o Kapiji i svim bh. kapijama”, rekao je otac Dino Kalesić.

Srbija ne želi isporučiti ratnog zločinca

Žrtvama su se poklonili i mladi iz Beograda koji kažu da ne znaju dovoljno o ovom događaju.

“O zločinu na Kapiji se ne uči ni u jednoj školi, ne postoji u narativu da se nešto desilo, a tek nešto ovako. Mladi su neinformirani, a oni koji jesu, to je uglavnom negiranje”, kazala je Maja Žilić iz Inicijative za ljudska prava Beograd.









Za ovaj zločin osuđen je Novak Đukić na 20 godina zatvora pred sudom BiH, međutim, nalazi se u bijegu u Srbiji koja ga ne isporučuje BiH.

“Mi pozivamo sve članice EU da ne može Srbija nikada, nikada postati članica EU dok ne osudi pravomoćno osuđenog ubojicu ove djece, ratnog zločinca Novaka Đukića. Nije moguće da će EU primiti Srbiju i pustiti je u EU jer kriju pravomoćno osuđenog ubojicu djece Novaka Đukića”, rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Živih roditelja žrtava s Tuzlanske kapije sve manje

Roditelja je sve manje, a oni koji su još živi, nemaju previše nade da će Đukić konačno završiti iza rešetaka.

“Pušten je na slobodu u Srbiju. On se šetka tamo, knjige se izdaju da su ih naši ubili. Imaju svi dokazi da su oni ubili”, kaže Beganović, dok Memić dodaje: “Ma oni će njega prije otrovati nego izručiti. Kada sam bila na suđenju, on je bio a osmijehom. Što ga pitaju, on nasmijan odgovara. Što ću. Tugo moja…”.

“Pamtiti, opominjati i ne dozvoliti da se ovo ponovi ikada, ikome i igdje”, ono je što Tuzla poručuje u ime svih građana i u ime svih onih kojih više nema.