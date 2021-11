‘STANJE JE NEODRŽIVO, RS NE NAMJERAVA VIŠE TRPJETI!’ Postavljen i rok: ‘Ako Kosovo može biti neovisno, zašto ne može Republika Srpska?’

Autor: L.B.

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, najavio je da će Republika Srpska dati period od šest mjeseci kako bi se došlo do novog dogovora koji će odgovarati svima.

Međutim, Radovan Kovačević se osvrnuo i na stav Milorada Dodika da se pitanje Republike Srpske te statusa Kosova i Metohije ne mogu rješavati odvojeno.

“Kad su u takozvanoj skupštini Kosova proglasili neovisnost, Republika Srpska je poštujući Srbiju bila mirna i podržavala politiku Srbije. To je mogao biti idealan trenutak da Republika Srpska traži rješenje za sebe. Nikada to nismo radili, već smo pratili politiku Srbije. Frustrira to što nama kažu da ne možemo biti slobodni i samostalni, a nekoliko stotina kilometara dalje neka nacionalna manjina to može”, rekao je Kovačević.

‘Ako Kosovo može biti neovisno, zašto ne može RS?’

Kovačević je naglasio kako je posrijedi licemjerje međunarodne zajednice.

“Čini se da je motiv da Srbi ne mogu dobiti ništa i da Srbima nešto treba oduzeti. Smatramo da itekako treba da se veže pitanje statusa Kosova i Republike Srpske. Ako tvrdite da Kosovo može biti neovisno, zašto onda ne može Republika Srpska? Tražimo da se vrati onakav ustavni poredak BiH kakav je potpisan 1995. godine. Mi smo žrtvovali svoju volju i htijenje da budemo nezavisni da bismo živjeli u BiH, ali onakvoj BiH kakvu smo prihvatili 1995. u Daytonu. Republici Srpskoj, međutim, oduzimaju njezine nadležnosti kako bi se dovelo do toga da na kraju nestane”, navodi Kovačević.

‘Stanje je neodrživo’

Savjetnik Milorada Dodika ocijenio je i da je BiH konstantno u fazi ključanja.

“Tu se ništa ne mijenja. Imamo kontinuitet političke krize, ali bez obzira na to, imamo mir i nikome tko je normalan ne pada na pamet da ugrožava mir. Faktično stanje je neodrživo. Republika Srpska ne misli dalje trpjeti. Sva rješenja moraju biti mirna i to je preduvjet. Pozivamo na unutarnji dijalog dva entiteta i tri konstitutivna naroda”, rekao je Kovačević.

Osvrnuo se i na najave da će se Republika Srpska uskoro povući iz oružanih snaga BiH.









“Ne povlačimo se iz oružanih snaga nego se povlačimo iz svega nelegalnog. Borimo se da nam se vrati ono što nam je oduzeto. Republika Srpska je pristala na formiranje visokih institucija BiH pod pritiskom, ali uz određene uvjete. Nijedan od uvjeta nije uspunjen, tako da povlačimo suglasnosti. Dat ćemo period od šest mjeseci da dođemo do novog dogovora koji će odgovarati svima”, zaključio je Kovačević i dodao da trenutačno ogromnu većinu u oružanim snagama čine Bošnjaci jer Srbi i Hrvati ne mogu popuniti kvotu.