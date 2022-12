‘ŠTA JE, JE’L SRBI NEMAJU SPERMU?’ Srpski ‘doktor Haos’ podivljao zbog uvoza španjolske tekućine: ‘Motka će raditi, tko toliko mrzi svoj narod’

Autor: I.G.

Srpski liječnik, dr. Branimir Nestorović, šokirao je javnost skandaloznom izjavom o tome kako bi uvoz spermija ili jajnih stanica iz Banke reproduktivnog materijala iz Španjolske trebao biti kažnjavan. Naime, Srbija je preko zavoda za Javno zdravstvo parovima koji ne mogu zatrudnjeti ponudila povoljniji način uvoza spermija ili jajnih stanica iz Banke reproduktivnog materijala iz Španjolske, kao i obavljanje izvantjelesne oplodnje na trošak države.

Dr. Branimir Nestorović, pedijatar i pulmolog koji je neobjašnjivo stekao popularnost šokantnim izjavama da je covid najsmješniji virus dosad, obogatio je svoj opus najnovijim tvrdnjama da je umjetna oplodnja biocid.

“Tko je odobrio uvoz jajnih stanica i spermija iz Španjolske i svijeta? Ne znam, je li za to kaznenu prijavu, pištolj ili motku?! Apeliram na ove naše nesretne žene, kakav uvoz jaja?! To je biocid, genocid, gdje je to prošla neka etička rasprava, postoji li srpsko liječničko društvo, neka komora, što rade?”, upitao je doktor “Haos” (kako su ga proglasili tamošnji mediji), gostujući na Happy televiziji.





“Došli smo do kraja. Šta je, je l‘ Srbi nemaju više spermatozoide, naše žene nemaju jajne stanice? Je li itko svjestan da će netko biti procesuiran? Motka će raditi! Znam da je to isplativo, znam brojke, insajder sam, ali tko toliko mrzi vlastiti narod da ga tako želi istrijebiti? Iseljavamo se, pada natalitet, sad ćemo rađati Španjolce. Bog te pita jesu li uopće Španjolci. Samo su iz Španjolske. Znaš koliko ih živi u Španjolskoj?”, iznio je svoje “stručno” mišljenje dr. Nestorović.

Podsjetimo, ovaj liječnik uvijek nastoji zabaviti svoje pratitelje govoreći i o drugim temama, prepričavajući teorije zavjere s vlastitim tumačenjima, stvarajući nove u svojim obraćanjima na kanalima društvenih mreža te gostujući u TV emisijama i podcastovima. Kako navode srpski mediji, “tko mu vjeruje… Bog mu pomogao”.