Srpskim turistima masovno kradu i razbijaju aute: Ljudi su već na rubu živaca, nagađa se tko stoji iza svega

Autor: Dnevno.hr

Srpski turisti koji su otišli na ljetovanje su već su na rubu živaca jer, kako se doznaje iz objava na društvenim mrežama, masovno im kradu automobile te u njih provaljuju.

To se događa diljem grčke obale, a danas je u Facebook grupi ‘Grčka info’ objavljen apel Filipa A., koji je obavijestio sve članove o krađi automobila iz Kruševca u poznatom ljetovalištu Pefkohori.

Zamolio je ljude da mu jave ako vide navedeni auto.





“Mojim prijateljima je ukraden auto u Grčkoj ispred kuće u Pefkohoriju. Navečer su stigli, ujutro ga nije bilo. Prijavili policiji, nitko još nije izašao, bijela Toyota Rav 4, KŠ tablice. Ako netko vidi ili primijeti, bio bih mu zahvalan da javi ovdje”, napisao je Filip.

Ukraden automobil ispred trgovačkog centra

To nije jedina krađa automobila sa srpskim tablicama.

Jučer je jedna obitelj na povratku s ljetovanja svratila do Soluna, gdje im je ispred trgovačkog centra ukraden automobil sa svim stvarima. U istoj Facebook grupi opisali su što se dogodilo, rekavši da im je auto ukraden dok su bili u kupnji.

Riječ je o automobilu KIA Sportage, kragujevačke registracije.

I oni se žale da su sve prijavili policiji, no još uvijek ništa.

Provala na plaži

U istoj se grupi oglasila još jedna srpska državljanka u čiji je automobil provaljeno na jednoj od plaža na Kasandri. Također se radilo o automobilu marke KIA Sportage.









U razgovoru s lokalnim stanovništvom Blic neslužbeno doznaje da se vjerojatno radi o mafiji iz Bugarske koja tijekom ljetnih mjeseci ‘operira’ po Grčkoj.

‘Ovo postaje alarmantno’

Jedan je član grupe objavio savjete kako spriječiti krađu.

“Opet su nažalost počele krađe i obijanja automobila u solunskoj regiji uključujući i Halkidiki. Za sada su nam poznata dva slučaja ukradenih automobila naših sugrađana. Ako se prisjetimo i prošlih godina ovo postaje alarmantno.









Tokom ljetne sezone Solun s okolicom i posebno poluotok Halkidiki, posebno Kasandra i Sinthonija, postaju opasna zona za one koji imaju automobile više srednje i visoke klase. Očito je da postoje dobro organizirane bande koje imaju uhodane trase da ukradene automobile prebace brzo izvan Grčke. Ne zaboravimo da su u blizini tri granice tako da je moguće da kada se primijeti nestanak automobila, da je automobil već napustio Grčku.

Postavlja se pitanje kako spriječiti ovakvu nesreću.

Pošto znam da mnogi od vas vole ovu regiju, promjena lokacije mnogima ne odgovara pa ću ovo isključiti kao opciju. Prvo preporučujem svima koji imaju kvalitetne automobile da stave Zeder bravu. Ovo je dodatni trošak, ali ipak vas čini dosta mirnijim.

U Solunu obavezno parkirati automobile u garažama, a preporučujem one koji imaju čuvare. One su u većini. Kada imate pun automobil stvari, a supruge moraju obaviti kupovinu, neka netko ostane kod automobila (ovdje mislim na muškarce). Em ćete se osloboditi suvišnog maltretiranja po dućanima, a sačuvat ćete automobil i stvari.

Kada parkirate automobil kod plaža nemojte ništa ostavljati u kabini. To je za bitange koje razbijaju stakla poziv za akciju. Dokumente nikada ne ostavljati bez nadzora”, napisao je korisnik grupe.