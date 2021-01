SRPSKI PREVARANT OPET VREBA: ’Rekao je da je zaboravio novčanik, a treba gorivo, imao je novi auto, skup sat, povjerovao sam’

Bez pet tisuća dinara ostao je muškarac iz Požarevca u Srbiji koji se obratio redakciji beogradskog portala Telegraf.rs nakon što mu je na benzinskoj postaji na autocesti prišao muškarac koji se predstavio kao vlasnik jedne pečenjare koji je došao na pumpu, a zaboravio novčanik.

“Stao sam malo kako bih se odmorio od puta, pojeo i popio nešto. Prišao mi je muškarac u sivom “golfu” novije generacije i počeo mi objašnjavati kako je zaboravio novčanik kod kuće i da mu treba novac za gorivo. To je bilo 5. siječnja ove godine”, govori prevareni muškarac pa dodaje: “Nakon što mi je ispričao priču, dao sam mu novac jer i sam znam kako izgleda kad je čovjek u nevolji. Međutim, čim je otišao nešto mi nije dalo mira i počeo sam ‘guglati’ i otkrio sam da je riječ o muškarcu o kome je Telegraf.rs već pisao i da je na ovaj način prevario brojne ljude”.

Štoviše, redakciji su se javili i ljudi koje je prevario i prije osam godina, no nitko nikada nije podnio prijavu, neslužbeno doznaje Telegraf.

Muškarac koji očito operira na tom području godinama, i ovom je muškarcu dao svoj broj telefona na koji se nastavljao javljati, no uvijek je nalazio izliku kako novac ne bi vratio.

“Ima skupocjen automobil, sat koji djeluje skupo i zaista ničim nije izazivao sumnju. Htio sam mu pomoći, a sad nakon svega siguran sam da neću više nikada imati u nikoga povjerenja, i kad stvarno nekome bude trebala pomoć”, pojašnjava zašto mu je uopće pomogao.









Istaknuo je naposljetku kako slučaj nije prijavio jer se radi o maloj svoti. Ipak, nakon što je Telegraf istu priču objavio nekoliko puta, javio im se muškarac o kojem se navodno radi, jer ovaj put snimili su ga.

Istaknuo je kako je on na snimci, no da sve optužbe nisu točne. On, ističe, novac ne duguje ili je “možda na to zaboravio”.