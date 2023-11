Srpski političar priznao sve u vezi intimne snimke: ‘Da, autentična je’

Autor: I.G.

Zastupnik u Skupštini Srbije Đorđe Miketić postao je glavna tema razgovora ovih dana nakon što su procurile intimne fotografije njega i nepoznate ženske osobe, koje je primio uz prijeteću poruku putem Vibera. Ova neviđena afera uzdrmala je srpsku političku scenu, a predsjednik Aleksandar Vučić nije propustio priliku da javno komentira situaciju.

Samo dan prije objave eksplicitnih snimki, predsjednik Vučić je na TV Pinku nazvao Miketića “ljudskom sramotom”, ističući da posjeduje informacije o njemu koje ne smije otkriti javnosti.





Ovu fotografiju sam dobio u 11.27 sa 0616035937.

Podneću krivičnu prijavu protiv nn lica, a za svedoka ću pozvati @avucic koji je sinoć na TV najavio da kreće hajka na mene.

Ovo je dokaz da BIA ne štiti državu već radi za @avucic i SNS režim, targetirajući opoziciju i građane. pic.twitter.com/79h0oD3zNS — Djordje Miketic (@djordjemiketic) November 27, 2023

“Ja naravno ne smijem govoriti o detaljima. On je jedna ljudska sramota. On zna što ja znam. Bolje da ne kažem ništa”, govorio je predsjednik Vučić o Miketiću dan prije nego što će zastupnik dobiti eksplicitnu snimku koja je pokrenula lavinu reakcija.

“To nije ljubakanje s djevojkama, kako bi on to želio predstaviti. U nekim drugim stvarima nikada nisam sudjelovao u kojima on sudjeluje i nikada takve stvari nisam radio. Ali obratite pažnju, sutradan, kaže: ‘Evo poslao mi je netko sliku, je li to rukopis BIA-e po nalogu Vučića? BIA je zaključila da to nije slika, da je skinuta sa snimke. Snimka nije napravljena tajnom kamerom, već je napravljena nekom kamerom, kako sam dobio informaciju iz BIA-e. Rekao sam im – ovakve se stvari ne rade. A oni kažu: ‘Predsjedniče, to je snimano iz blizine, svoju kućnu snimku je upotrijebio da se prikaže kao žrtva, on zna tko ga je snimao’”, rekao je Vučić kod voditelja Milomira Marića na TV Hepi.

Kaže predsednik @avucic, da sam ljudska sramota.

I kaže “ti znaš da ja znam… ”

nemam pojma čoveče šta sve može da ti padne na pamet al kapiram da se spremaju nove naslovnice. mamu sam već pripremio pic.twitter.com/ug58vGAcei — Djordje Miketic (@djordjemiketic) November 26, 2023







Oglasio se Miketić

Miketić je izdao priopćenje u kojem tvrdi da se radi o staroj privatnoj snimci ukradenoj iz njegovog stana te da je spreman na razna podmetanja od trenutka ulaska u politiku. Istaknuo je podršku supruge, također aktivistice, i apelirao na građane da se ne plaše podizati glas protiv vlasti.

“Uvijek ću reći što je istina, a što ne. Radi se o staroj privatnoj snimci koja je očito ukradena iz mog stana. Kada sam ulazio u politiku, bio sam spreman na razna podmetanja”, navodi Miketić u priopćenju, prenosi Danas.

Dodaje da je zahvalan svojoj supruzi, također aktivistici, na podršci kao i svima koji su mu je pružili ovih dana, javno i privatno.

“Znali smo što možemo očekivati. Snažno se zalažem za odgovornost, a to vrijedi i za moje postupke. Međutim, ova snimka predstavlja zastrašivanje za sve protivnike režima. Ako podignete glas, bavit ćemo se vašim privatnim životima, vašim prijateljima, suprugama, djecom, zabavama na koje odlazite, internetskim stranicama koje posjećujete”, navodi.









Umesto da nas štite institucije su postale sredstvo vlasti da vrši nasilje nad neistomišljenicima. Javnost je jedino što nas može zaštiti pošto je izvan toga samo mrak koji je mnoge već pojeo. pic.twitter.com/ikoRhwORCv — ZAJEDNO (@Zajedno_moramo) November 28, 2023

‘Kao u doba Miloševića’

Miketić je usporedio trenutnu situaciju s vremenima Slobodana Miloševića, naglašavajući potrebu za odgovornošću i izlazak iz “vrtloga blata.

“Posljednji put kada smo imali takvu diktaturu, pod vlašću Miloševića, ubijalo se političke protivnike (Ivan Stambolić), novinare (Slavko Ćuruvija), građane su tuklo i zatvaralo zbog kritičkog mišljenja, a taj teror su provodile snage državne sigurnosti i institucije države Srbije. Sve ovo podsjeća na doba Miloševića. Ali i tom razdoblju je došao kraj. Tama je uvijek bila najcrnja pred svitanje. Svjesnim ulaskom u ovu tuču, htio sam pokazati građanima i prijateljima da nemaju razloga za strah. Moraju podignuti glas, ne smiju pristati na ucjene. Jer svaka promjena polazi od nas samih”, kaže Miketić.

“Na kraju, zaista je gnjusno, da Vučić na današnji dan, kada roditelji ubijene djece prosvjeduju ispred OŠ Ribnikar, želi zasjeniti tu temu objavljivanjem nečijih privatnih snimki”, zaključio je Miketić u priopćenju jučer navečer.

Oglasila se BIA

Oglasila se i Sigurnosno-informativna agencija (BIA), koja je pokrenula istragu o eksplicitnim fotografijama. BIA tvrdi da ne snosi odgovornost za nastanak snimke, ističući da Miketić nije predmet njihovog interesa. U priopćenju su pozvali zastupnika da prestane s napadima na službe sigurnosti i javno otkrije okolnosti nastanka snimke. Ističu kako Miketić nije predmet bilo kakve obrade ili interesa BIA-e.

U priopćenju je BIA pozvala Miketića da prestane s napadima na službe sigurnosti Srbije i predsjednika Srbije i da, obzirom da je u javnosti otvorio temu privatne snimke, javno obznani kako je, gdje i pod kojim okolnostima nastala snimka. Također ga pozivaju da otkrije što se nalazi na snimci.

Supruga Đorđa Miketića, Virdžinija Đeković, također se oglasila, pruživši punu podršku suprugu i naglasivši da je moralna sfera privatna stvar dogovora i pristanka.

Uloga žene u nepotrebnom seks skandalu: Borba za bolje sutra počinje ličnim zalaganjem za sve slobode koje ne ugrožavaju… Posted by Virdzinija Djekovic on Wednesday, 29 November 2023

Eksplicitna fotografija Đorđa Miketića i Vučićev obračun preko medija sa zastupnikom Zajedno jedna je od najistaknutijih tema predizborne kampanje uoči izvanrednih parlamentarnih, lokalnih i pokrajinskih izbora u Srbiji koji će se održati 17. prosinca.