SRPSKI MEDIJI VRIŠTE: Hrvati, Oluja vam je uspjela samo zato što ste otrovali našeg Mladića!

Autor: Dnevno, B.V.

Ako je vjerovati srpskom Kuriru, novinama koje zovu Vučićevim glasilom, Vojnoredarstvena operacija Oluja uspjela je samo zato što su Hrvati otrovali generala Ratka Mladića. Iako je Oluja briljantan primjer uspješno vođene vojne operacije i akcije koja se proučava u svim američkim vojnim školama, u “komšiluku”, 24 godine poslije, i dalje žele obezvrijediti taj veliki pothvat. Neosporno je da je riječ o besprijekorno osmišljenoj akciji oslobađanja velikog dijela okupiranog hrvatskog teritorija, pri čemu se pazilo da infrastrukturna šteta, kao i ljudski gubici, budu što manji.

Ipak, Srbi ne miruju. 24 godine poslije javio se Mladićev sin Darko, koji ističe kako je nekoliko dana prije “zločinačke akcije Oluje”, Ratko Mladić obolio od opasne mišje groznice. “Mladić junior” ostaje pri teoriji da ništa nije slučajno. “Netko je očigledno pokušao onesposobiti mog oca i spriječiti ga da obrani Srbe. Da sam htio reći tko, o tome bih progovorio ranije, ali jednostavno, neću ulaziti u spekulacije jer sam odgovoran čovjek”, zaključio je Darko Mladić.

“Kad je Oluja počela, izvršen je atentat na generala Mladića, što se malo zna. On je tada završio u bolnici, ali izgleda da je tada imao i prvi moždani udar, za koji mi pretpostavljamo da je bio posljedica trovanja. Trebalo je sjesti na taj helikopter, ali mu je pozlilo. Poslije smo razgovarali i on kaže da je sjeo u taj helikopter, vjerojatno živ ne bi stigao. Poslije smo prepoznali da su to bili i simptomi moždanog udara. Na kraju je to završilo u bubregu. Uglavnom, prvih dana Oluje bio je zdravstveno onesposobljen. Tek poslije, kada se uključio, počelo je i ono vraćanje hrvatske vojske s nekih dostignutih položaja, međutim, tad je bilo kasno”, zaključuje Darko Mladić.

Kao dokaz svojim navodima, Darko Mladić podsjeća na riječi koje je njegov otac izgovorio u Kninu 30. srpnja 1995. prije samog početka Oluje. “U ovom trenutku, situacija u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srbiji je složena zbog velikog obujma agresije hrvatske vojske na ove prostore. Njihov cilj je da se RSK odsiječe i da se oružanom silom nametne rješenje. Ja se nadam da će se uz dobru organizaciju svih segmenata srpskog naroda u RS i RSK sve uspješno razriješiti. Mislim da su Hrvati napravili odlučujuću grešku u ovom ratu koja će ih mnogo koštati. Mi imamo dosta snage i volje, i da Hrvati nisu imali pomoć zemalja germanskog i islamskog bloka, davno bi oni izgubili ovaj rat. Svaki produžetak ovog rata katastrofalan je za one koji su ga počeli, a to su hrvatske oružane formacije”, izgovorio je Mladić u Kninu samo pet dana prije početka Oluje.

U Kuriru navode kako su Hrvati bili svjesni koliko je Mladić opasan te da je on general koji je bio sposoban predvoditi Vojsku Republike Srpske u eventualnoj zajedničkoj obrani Krajine s Vojskom RSK. Srbi upućuju na to da su lukavi vojni analitičari u Hrvatskoj, kao i u zapadnim državama, prepoznali Mladića kao nekoga tko bi se brzo nametnuo kao neupitni lider među Srbima. Srbi navode da smo “predosjetili da je njegova prisutnost mogla ujediniti dvije vojske, te bi bile sposobne odoljeti hrvatskoj ofanzivi” te da smo posegnuli za trovanjem njihova “junačkog” generala.

Valja imati na umu kako su hrvatski vojni stratezi ulazili u bitku s nadmoćnim neprijateljem, koji je tim teritorijem dominirao pet godina, te da je Oluja, usprkos teškim okolnostima u kojoj je djelovala izmučena hrvatska vojska, bila i ostala besprijekorno čista oslobodilačka akcija. Motiviranost, odlučnost i spremnost hrvatskih vojnika naspram silne vojne tehnike koju je imao protivnik, ostaju u povijesti zapisanu kao uspjeh, neovisno o tome što susjedi s istoka neprestano pokušavaju baciti ljagu na hrvatsku pobjedu.