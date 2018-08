SRPSKI MEDIJI O ‘USTAŠKOJ KSENOFOBIJI’: ‘Srbija je zemlja otvorenog srca, kod nas su i iz Srebrenice bježali u spas’

Autor: R.M.

Gost emisije ‘Dobro jutro, Srbija’ (Happy TV) ovaj puta bio je Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu ‘Politika’ koji je po uobičajenom ključu za sve teme kao okvir upotrebljavao Hrvatsku.

“Ekstremna desnica dobiva sve više prostora u medijima. To zabrinjava, iako su na margini.” Voditelj ga na trenutak prekida s tezom o ‘rješavanju srpskog pitanja’, pošto ‘Srba u Hrvatskoj više nema’. “Hrvatski političari smatraju da je to desničarenje samo za unutrašnju uporabu. No zašto im se približavaju? Zašto je atmosfera takva da linč Srba bude jedini predizborni adut?”

Tezu o srpskom pitanju banaliziraju time da u tim područjima ne samo da nema Srba, već više nema ni Hrvata. “Tamo nema ni životinja. Zapravo, dolaze migranti. Srbija je zemlja otvorenog srca. Pa mi smo primali i Bošnjake – iz Srebrenice su preko Drine plivali i svi su preživjeli. Znali su da su u Srbiji sigurniji nego čak i u svojim kućama. Nikakva Hrvatska ili Zapad. Ovdje nema incidenata s imigrantima, a vidimo što se događa po čitavoj Europi. Tamo po njima pucaju, vuku ih po kombijima, sve je pregrađeno bodljikavom žicom kao u vremenima nacizma. Huškaju na njih pse, pucaju. A Srbi su ih dočekali s kruhom, ovdje ostvaruju svoje snove. U tome smo uspjeli, makar i samo u očima ljudi iz zemalja Trećeg svijeta. To je i Europa priznala, to se ne može sakriti.”

“Je li Srbija za sve kriva? To se polako mijenja, to više ne čujemo. Ne optužuju Albance, ali ni Srbija više nije kriva. Nekoć smo bili krivi i za muslimanske fundamentaliste koji su po Bosni sjekli glave.” Voditelji i gosti su kasnije nadrobili svega i svačega, očigledno pod opaskom manjka suverenizma u Srbiji nakon brojnih ratova sa susjednim državama. Predsjednika Vučića častili su epitetom ‘gospodina’, tako da je sasvim moguće i da je riječ o običnim propagandnim kanalima političkog vrha – pa se samim time ne treba ništa ni uzeti za zlo.