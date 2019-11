Srpska premijerka nam drži prodike: ‘Žalosno! Da smo mi bili domaćini, nikad se ne bi tako ponašali!’

Autor: Dnevno

Premijerka Srbije, Ana Brnabić ocijenila je ispravnom odluku tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića da ne ode na summit Europskih pučana u Zagreb, ali je izjavila da bi Srbija, da je kojim slučajem bila domaćin, da bi postupila potpuno drugačije.

“Odluka je u potpunosti ispravna, on on nije želio dalje antagonizirati situaciju. Ponovo je poslao poruke mira i tolerancije. Da smo mi bili domaćini, mi bismo bili drugačiji domaćini”, rekla je Brnabić srpskim novinarima u Parizu.

Kako je dodala, Vučić je jasno obrazložio svoju odluku.”Ne bih imala što više dodati. Reći ću da mi je žao, jer je svaka prilika za posjetu – dobra prilika”, rekla je ona i požalila se na “hajku koju Hrvatska provodi protiv Srbije”. Ona smatra da predsjednik Vučić ulaže napore kako bi Srbija išla prema budućnosti, ali i cijela regija.

“Za mene je to nevjerojatno, jer Hrvatska je bila samo domaćin, a organizator Europska narodna stranka i kao domaćini bi se trebali malo drugačije ponašati prema pozivima sa strane. To je njihova stvar, ali žao mi je što je do ovog došlo”, rekla je Brnabić.