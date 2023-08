Srpkinja se bijesna vratila s ljetovanja: ‘Doživim pakao, a mučim se cijele godine’

Autor: Dnevno.hr

Tunis je popularna destinacija brojnim turistima, često se vraćaju oduševljeni i puni dojmova, no iskustvo Slađane Petrović iz Lazarevca nešto je drugačije.

Ona je u travnju uplatila aranžman za svibanj ove godine u hotelu El Mouradi Club Selima preko jedne agencije.

No, zbog privatnih razloga morala je pomaknuti putovanje za 16. kolovoza u istom hotelu koji je ranije rezervirala. Par dana prije polaska isplatila je aranžman, no shvatila je da to više nije bio isti hotel. Isprva je mislila da je došlo do greške jer je sada trebala biti smještena u hotelu Soviva.





Došla u hotel iz noćne more

Kako je rekla za Telegraf Biznis, u Tunis su došli 17. kolovoza.

“Stigli smo i ja sam mislila da je greška jer to nije hotel koji sam platila. Soba koju sam dobila izgleda kao bungalov, od smrada i vlade se nije moglo disati. Utičnice su bile potrgane, samo jedno svjetlo je radilo”.









Dodaje da je na recepciji jedva izmolila čašu vode jer su joj u zračnoj luci oduzeli bočicu.

“Vrata na balkonu se nisu mogla zatvoriti jer nisu imali vremena popraviti ih. Što se tiče plana i programa za doručak, ručak i večeru, nitko nas nije obavijestio u koje vrijeme je što od toga. Predstavnica agencije je samo tražila da platimo vizu, a kada sam ju pitala zašto mi je hotel promijenjen, rekla je da onaj moj uopće nemaju u ponudi”, prisjeća se Slađana.

Počeo je pakao: Redovi za ručak bili su ogromni

Onda je, kaže, počeo pakao.









“Zvala sam da me se premjesti u drugi hotel pa me tražila da na svojih 630 eura doplatim dodatnih 200”. Objasnila je da je u hotelu velika gužva i da su ogromni redovi za ručak.

“Morala sam ga preskočiti zbog toga. Pisala sam agenciji, a oni su me samo tražili ime i prezime, a nakon toga se nisu ni javljali. Ja se mučim cijele godine da si priuštim odmor i na kraju doživim pakao. Neću stati na ovome, tražit ću da mi vrate sav novac. Tunis volim i imam lijepe uspomene, ali ovdje više ni u šali jer ne želim da se netko bogati i uzima novac koji sam ja mukom zaradila”, priča Slađana.

Agencija tvrdi da je putnica na sve pristala

Iz agencije F.T. tvrde da hotel El Mouradi nemaju u ponudi te prebacuju odgovornost na putnicu za koju, nagađaju, postoji šansa da je izvršila rezervaciju preko subagenta.

Tvrde da su njihovi predstavnici u kontaktu s putnicom i ako postoji prigovor vezan za boravak u hotelu, to se rješava u najkraćem roku.

Navode i da je putnica dobila smještaj po uvjetima koji su bili naznačeni u ugovoru, a na koji je pristala.