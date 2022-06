SRPKINJA PRESELILA U ŠVEDSKU PA DOBILA SLOM ŽIVACA! Eto je nazad za mjesec dana: San joj se srušio preko noći

Autor: D.V

Srpkinja Marija donijela je veliku odluku i spakirala kofere kako bi se preselila u Švedsku, misleći da je to zemlja gdje se bolje živi i gdje će prije svega bolje zaraditi. No, nakon samo mjesec dana donijela je drugu veliku odluku, a to je da se ipak vrati kući jer “zemlja snova” na sjeveru ipak nije ispunila njezina očekivanja. Žena se naprosto šokirala onim što je u tako kratkom roku doživjela.

“Njihov i naš mentalitet potpuno su drukčiji. Pravi je izazov prilagoditi se njihovom načinu života”, otkrila je Marija za Kurir.

Tvrdi kako osoba mora raditi dva posla kako bi si osigurala pristojan život, a stekla je utisak kako su Šveđani privilegirani u odnosu na strance. To joj se, naravno, nimalo nije svidjelo.





Nisu gostoljubivi

Dodala je i da je u slučaju bolesti ili druge spriječenosti za rad jako teško srediti neka socijalna primanja.

“Čak i kada ih sredite socijalne službe gledaju da vas ‘zakinu'”, tvrdi Srpkinja.

A osim posla, nije ju se dojmio ni način na koji se Šveđani ponašaju kada im u kuću stignu prijatelji.

“Nisu nimalo gostoljubivi. Ako se nađete u njihovoj kući u vrijeme ručka, neće vam ponuditi da sjednete s njima za stol”, u nevjerici je.

Gost nosi svoju hranu

O sjevernjačkom ‘gostoprimstvu’ nedavno su se raspisali i korisnici Reddita.

Mnogi tvrde da je Šveđanima najnormalnije da će dovršiti obrok ako stignete i pritom vas neće pozvati da im se pridružite, a osim toga nisu skloni kućnim druženjima. Ukoliko se i dogovore, ne očekujte stol pun hrane. U njihovoj je kulturi normalno da gost donese ono što namjerava prizalogajit.









No, ne treba se ovome čuditi. Svaki narod svoje običaje njeguje. Ako nam nečiji ne odgovaraju, jednostavno ih zaobiđemo. Ili barem na vrijeme ‘googlamo’ kamo smo se uputili!