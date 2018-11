SRBIJA SE NAORUŽAVA! Vučić poručio: Stiže nešto o čemu ne mogu pričati

Autor: dnevno.hr

Velikom vojnom vježbom ‘Stoljeće pobjednika’ obilježili su Srbi sto godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu, a u vježbi je na deset lokacija diljem susjedne države sudjelovalo čak 8000 pripadnika Vojske Srbije sa 645 borbenih sustava. Početku vježbe na vojnom poligonu nazočio je i sprski predsjednik Aleksandar Vučić koji je s premijerkom Anom Brnabić posjetio i poligon na Pešterskoj visoravni.

“Sve od opreme koja vam nedostaje mi ćemo osigurati do kraja sljedeće godine. Slijedi vam sada veća plaća, sljedeće godine još veća, pomažemo u stambenom zbrinjavanju. Hvala vam što ste uvijek na braniku naše zemlje”, poručio je vojnicima Aleksandar Vučić javljaju srpski mediji te dodaju da je uz to naglasio da će u narednom periodu stići “još nešto o čemu ne mogu pričati, a što je već plaćeno”. “Kada bih rekao, uveli bi nam sankcije”, kazao je Vučić. Priliom vježbe na Šešteru Druga i četvrta brigada Kopnene vojske s jedinicama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije izvela je vježbu u kojoj sui korišteni Tenk M84, borbeno vozilo pješaštva M80, samohodnu haubicu 122 mm Gvozdika, borbena oklopna vozila POLO M83 i BRDM – 2, višecjevni lanser raketa Oganj, radar Žirafa, kao i sredstva koja će uskoro biti uvedena u naoružanje Vojske Srbije Pasars, prvi srpski hibridni PVO i haubicu 155mm B52 Nora. Na vježbi su sudjelovali i MIG – 29, ORAO J22, helikopteri Gama, MI – 8, sistem KUB i radar AN TPS – 70.

“Nitko u regiji se ne može usporediti s Vojskom Srbije. Mi i Mađari smo tu negdje, ostali daleko iza nas”, rekao je Vučić. Sprki je predsjednik među ostalim otkrio da je Srbija kupila naoružane bespilotne letjelice kineske proizvodnje.