Srbija planira uvesti obvezni vojni rok: Zaprepastit će vas predložena plaća ročnika

Autor: Zlatko Govedić

Prijedlog Glavnog stožera Vojske Srbije da se nakon 13 godina ponovno uvede vojni rok izazvao je oštre reakcije javnosti, javlja Blic.

Podjela na zagovornike i protivnike ideje brzo je prešla u političku sferu, popraćena raznim teorijama zavjere. U nastavku izdvajamo 10 ključnih točaka vezanih uz mogući povratak obveznog vojnog roka.

Novi prijedlog Glavnog stožera predviđa služenje vojnog roka u trajanju od četiri mjeseca. Cilj je unaprijediti obrambenu sposobnost vojske kroz pomlađivanje i obuku djelatnog i pričuvnog sastava.

Opcija B – šest mjeseci

Sukladno Ustavu, građani imaju pravo na priziv savjesti i služenje civilnog vojnog roka. Državna služba trajala bi dvostruko dulje od redovne, odnosno šest mjeseci.

Predloženo je da se obuka podijeli na teorijski i praktični dio. Teorijski dio obuhvaća osnove vojne taktike i tehnike, vojno pravo, prvu pomoć i samoobranu, dok praktični dio uključuje vještine rukovanja oružjem, borbu bez oružja, preživljavanje u prirodi i specijalističku obuku.

Novim prijedlogom nije precizno definirana dob do koje bi vrijedio vojni rok. Trenutni zakon odnosi se na novake od 19 do 27 godina, no postavlja se pitanje retroaktivnosti za starije od 27 godina.

Obvezni vojni rok obustavljen je 2011. godine, a glavni razlozi su slab odaziv mladih i želja za profesionalizacijom vojske. Od tada je služenje vojnog roka dragovoljno.









Financijski izazovi

Ideja o vraćanju obveznog služenja vojnog roka postoji već pet do šest godina, ali se suočava s nedostatkom motivacije mladih i velikim financijskim troškovima. Procjene troškova kretale su se od 100 do 600 milijuna eura godišnje.









Ostaje otvoreno pitanje plaća ročnika za vrijeme služenja vojnog roka. Sadašnji vojnici dobrovoljci primaju mjesečnu naknadu od oko 46.000 dinara (392,54 eura), uz razne beneficije.

Istraživanja pokazuju da među mladima postoji podijeljeno mišljenje o povratku vojnog roka. Podržava 44%, protiv je 46%, a neodlučno je 10%, navodi se u izvješću Krovne organizacije mladih za 2022. godinu.

O vraćanju vojnog roka ozbiljno se razmatra i u Crnoj Gori, ali i Njemačkoj. Vojni analitičari smatraju da bi atraktivnost obveznog služenja vojnog roka mogla biti veća kada bi novaci imali određene beneficije, poput prednosti pri zapošljavanju ili povlastica u zdravstvu, kreditima i slično.