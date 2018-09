SRBIJA NOSI PORUKU MIRA? Vučić je rekao kako je sretan što je na Kosovu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevni posjet Kosovu, te je posjet započeo obilaskom Gazivoda i Zubinog Potoka.

Vučić je u Gazivodama rekao da se osjeća divno i da je sretan što je na Kosovu.

“Ideja nam je čuvati dugo vremena mir i stabilnost i pokušati za budućnost izgraditi bolje odnose između Srba i Albanaca. Sve smo probali sa Albancima, ali to nije donijelo puno sreće ni nama ni njima. Vrijeme je da počnemo raditi s mnogo više poštovanja. A hoćemo uspjeti? To bi bilo divno, ali za to je potrebno i vrijeme i mnogo dobrih ljudi koji bi na tome radili”, kazao je i ustvrdio kako Srbija nosi poruku mira.

Kako je rekao, bit će teško postići bilo kakav sporazum o Kosovu, Srbija nema podršku međunarodne zajednice, ali važno je očuvati mir.