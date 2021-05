SRBIJA I KOSOVO POSTIGLI ‘KOMPROMIS’: Vučić i kosovska predsjednica sukobili se oko jedne riječi! Milanović nije oduševljen

Autor: M.V.

Čelnici država zapadnog Balkana na summitu Brdo-Brijuni prihvatili su “kompromisni” tekst zajedničke izjave u kojoj su Europsku uniju pozvali da regiju gleda i “kao cjelinu” u pristupnom procesu, a zemlje aspirantice pozivaju da ubrzaju provođenje potrebnih reformi.

Da je riječ o kompromisnom dokumentu istaknuli su i slovenski i hrvatski predsjednik Borut Pahor i Zoran Milanović. Tijekom sastanka je naime došlo do prepirke između kosovske predsjednice Vjose Osmani i srbijanskog čelnika Aleksandra Vučića. Kako prenose slovenski mediji, Vučić je odbio da se u tekstu zajedničke izjave Kosovo spominje kao “country”, odnosno zemlja.

Slovenski i hrvatski predsjednik na konferenciji za medije istaknuli su kako je zaista došlo do prepirki, a Milanović ističe kako “bilateralni problemi koje države sudionice inicijative imaju međusobno neće moći biti riješene u okviru Proces Brdo-Brijuni”. On smatra da bi bilo zdravo da se takve probleme ni ne koristi “jer nas je to danas pomalo ometalo u radu”. Dodaje kako je agenda kosovske predsjednice bila ambicioznija i da su neki dijelovi izjave, zbog protivljenja Srbije, morali biti ispušteni. “Jedno kompromisno, ali jasno rješenje iza kojeg svi stojimo”, zaključio je predsjednik o samoj izjavi.