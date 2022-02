SRBIJA DOBILA PRISTUP TEHNOLOGIJI ZA PROIZVODNJU RNK CJEPIVA! Svjetska zdravstvena organizacija omogućila ga je i za još četiri zemlje

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u srijedu je odobrila Srbiji pristup tehnologiji za proizvodnju RNK cjepiva.

Pristup tehnologiji za proizvodnju RNK cjepiva tako su u srijedu zajedno dobile Srbija, Bangladeš, Pakistan, Indonezija i Vijetnam, objavio je predsjednik SZO Tedros Gebrejesus.

U RNK cjepiva spadaju cjepiva protiv koronavirusa, kakva proizvodi Phizer, Moderna, ali i cjepiva protiv drugih bolesti.

Podsjetimo, prošlog je tjedna SZO objavila šest afričkih zemalja kojima će omogućiti pristup tehnologiji proizvodnje RNK cjepiva, a to su Egipat, Kenija, Senegal, Nigerija, Južnoafrička Republika i Tunis.

“Today we’re announcing a further five: Bangladesh 🇧🇩, Indonesia 🇮🇩, Pakistan 🇵🇰, Serbia 🇷🇸 and Vietnam 🇻🇳”-@DrTedros #VaccinEquity pic.twitter.com/J7FPfPSATz

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 23, 2022