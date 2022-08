Foto: Guliver Images / Santiago Vidal / VWPics via AP Images/Ilustracija

SRBI MASOVNO KUPUJU NEKRETNINE NA MORU: Prošle godine razgrabili čak 15 tisuća stanova, nekad jeftinije čak i od Beograda

Autor: Dnevno.hr

Građani Srbije masovno kupuju stanove u grčkim ljetovalištima.

Samo na Halkidikiju tijekom prošle godine Srbi su kupili oko 15.000 nekretnina.

Osim Grčke trenutno vlada i velika potražnja za stanovima u Trstu kao i na bugarskom primorju, jer su objekti jeftiniji i od onih na grčkoj obali. Procedure se ne razlikuju bitno od onih koje vrijede za domaće stanovništvo.





Srbi vole nekretnine u Grčkoj i Italiji

Iako je kao jedna od destinacija u kojoj zbog povoljnih cijena sve više građana kupuje stanove Trst, Grčka je zemlja u kojoj su Srbi prošle godine kupili nevjerojatan broj nekretnina.

Srbi uglavnom kupuju stanove, a prosjek cijena je od 1.350 do 2.000 eura po kvadratu. To je neki niži rang cijena”, ističe Aleksandra Jovanović, agent za prodaju stanova u Grčkoj, prenosi Politika.rs.

Ako građani Srbije žele kupiti stan u Grčkoj, osim novca potrebno je naći i dobru agenciju koja će posredovati u kupovini te koje imaju prevoditelje, pravnike i kontakte s javnim bilježnicima.

Jovanović objašnjava da se pri kupnji nekretnine plaća porez od tri posto.

Ima slučajeva da je jeftiniji stan u Milanu nego u Beogradu

Na cijene nekretnina u Italiji utječe više faktora, a ima slučajeva da je jeftinije kupiti stan u Milanu, nego u Beogradu. Ipak, cijene u Italiji su nešto više nego u Grčkoj, a procedure kompliciranije.

Za kupnju nekretnine tako je potrebna boravišna dozvola ako se u Italiji ne živi duže od tri godine, a ako je osoba tamo tek privremeno, mora postojati ugovor o reciprocitetu.









Sanja Lučić dopisnica RTS-a iz Italije, kaže da je prosječna cijena nekretnina u toj državi oko 1.855 eura, no one drastično variraju od sjevera do juga zemlje, dijelova grada te energetske klase stanova.

Srbi sve češće kupuju i nekretnine u Bugarskoj i to uglavnom u gradovima na moru jer su nekretnine jeftinije čak i od Grčke.