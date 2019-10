Srbi i Rusi združeni u Slavenskome štitu: U hrvatskome susjedstvu kreće velika vojna vježba s najmoćnijim ruskim naoružanjem

Autor: Dnevno

U Srbiji je u tijeku zajednička taktička vojna vježba raketnih postrojbi protuzračne obrane Vojske Srbije i ruskih zračnih snaga pod nazivom „Slavenski štit 2019“, priopćilo je u četvrtak srbijansko ministarstvo obrane, dok beogradski mediji ističu da je ruska strana za vježbu dopremila protuzračne sustave S-400 i Pancir.

„Slavenski štit 2019“ realizira se na području vojnog aerodroma „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ na Batajnici kod Beograda i na vojnom poligonu „Pasuljanske livade“ u središnoj Srbiji, uz angažiranje i ostalih postrojbi koje su dio srbijanskog Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (RZ PZO).

Cilj vježbe je zajedničko djelovanje snaga dviju zemalja u protuzračnoj obrani te obuka i uvježbavanje zapovjedništava i postrojbi za pripremu i izvođenje operacija PZO, navodi se u priopćenju srbijanskog ministarstva.

Uz raketne sustave PZO, koji su dio Vojske Srbije, na vježbi će, kako je najavljeno, biti korišteni i raketni sustavi protuzračne obrane iz sustava ruskih Zračno-svemirskih snaga. Ministarstvo navodi da se vježba izvori uz gađanje bojevim streljivom.

Beogradski mediji objavili su da su za vježbu “Slavenski štit 2019” ruske oružane snage dopremile u Srbiju raketni sustav PZO S-400 i bateriju sustava Pancir, dok ruski portal Sputnjik, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane, navodi kako je to „prvi put da će ti najsuvremeniji sustavi sudjelovati na vojnoj vježbi u inozemstvu“.





Vojni analitičar Aleksandar Radić ocijenio je za agenciju Beta da je sudjelovanje ruske vojske s najsuvremenijim raketnim sustavima PZO S-400 i Pancir na vježbi u Srbiji „dobro za pripadnike Vojske Srbije sa stručne strane“, ali da će taj događaj „izazvati krizne momente na vanjskopolitičkom planu“ jer će, kako je rekao, „sa Zapada stići neka vrlo neugodna pitanja“.

To može izazvati političke probleme i pitanja sa Zapada o tome „što to Srbija radi i protiv koga se uvježbava“, kazao je Radić istaknuvši da su „dometi sustava S-400 daleko preko granice Srbije“.„Iako je to defanzivni sustav, mi ovim šaljemo jasnu poruku. Reakcije koje možemo očekivati nisu nimalo povoljne i bit će teško osmisliti obranu političke pozicije Srbije na toj vježbi“, ocijenio je Radić za agenciju Beta.

Njegova je ocjena kako će taj akt Moskve biti protumačen kao spremnost Rusije da brani Srbiju. „To je nešto što će vjerojatno izazvati euforiju kod rusofilnog dijela javnosti. Ali će oni zanemariti činjenicu da je zrakopolov, koji je dopremio te sustave, prošao kroz zračni prostor zemalja članica NATO, jer drugačije nije mogao doći, obzirom da smo okruženi tim zemljama“, konstatirao je Radić.

Radiotelevizija Srbije (RTS) prednijela je danas snimke ruske TV Zvijezda o dopremanju sustava S-400 i Pancir u Srbiju zbog sudjelovanje na vježbi „Slavenski štit 2019“. Ti su sustavi, kako se navodi, stigli velikim ruskim transportnim zrakopolovom na vojni aerodrom u Batajnici.

Rusi su objavili i snimku dolaska S-400 u Srbiju.