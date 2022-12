‘SRBA BI BILO U KNINU, KARINU I BENKOVCU!’ Opasne poruke od ‘komšija’: Propustili smo napraviti veliku Srbiju, a imali smo šansu

Aleksandar Vulin možda više nema funkciju u Vladi Srbije, ali je odavno jedan od najbližih suradnika predsjednika Aleksandra Vučića i on zapravo predstavlja megafon njegove politike i govori sve ono što Vučić ne smije.

Dodajmo, Vulin bi uskoro trebao sjesti u fotelju prvog čovjeka Sigurnosno informativne agencije (BIA) Srbije, što će mu pružiti značajne mogućnosti da ostvari ciljeve o kojima sanja, prenosi Danas.rs.

Na pitanje voditelja predstavlja li ideja ‘srpskog sveta’ realizaciju ideje stvaranja velike Srbije, Vulin je nedvosmisleno odgovorio.

“Bio bih jako sretan da postoji velika Srbija. Nažalost, Velika Srbija nikada nije postojala. Propustili smo tu jedinstvenu priliku po završetku Prvog svjetskog rata da nacrtamo veliku Srbiju i kažemo ovo je srpska, gdje žive Srbi. Da smo to tada učinili, danas bi bilo Srba u Kninu, bilo bi Srba u Karinu i Benkovcu, a bogami bi ih bilo daleko više u Bosni i Hercegovini nego u Republici Srpskoj, ali mi to nismo učinili i sada se još moramo ispričavati što to nismo učinili“, rekao je Vulin za TV Pink.