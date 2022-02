‘SRAMITE SE! OVO JE HOROR’ Srpska firma zgrozila bizarnom reklamnom kampanjom: ‘Pa oni relativiziraju patološke pojave’

Firma Sixt rent a car pruža uslugu iznajmljivanja automobila na oko 2.000 lokacija u više od 110 zemalja svijeta. Podružnica ove firme iz Srbije podijelila je fotografiju na kojoj se nalazi sivi automobil uz bizaran natpis, a reklama je izazvala burne reakcije.

Na fotografiji piše: “Kada si predator, plijen ulazi sam na zadnje sjedište”. Ubrzo su tu podružnicu zasuli lavinom negativnih komentara ljudi koji osudili ovakvo reklamiranje.

No, zanimljivo ovo nije prvi takav slogan koji je Sixt Srbija objavila u posljednje vrijeme. “Tigar u krevetu, jaguar u garaži”, također je jedan od natpisa kojim reklamiraju firmu.

“Nije dobro za ženu da se okruži mačkama.*Tigar s fotografije je ilustrativnog karaktera i nije uključen u ponudu”, bio je loš pokušaj šale iz marketinške službe Sixt Srbija.

