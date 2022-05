‘SPRIJEČILI SMO DODIKOV PAKLENI PLAN!’ Džaferović mu poslao poruku: ‘Tko gubi, ima pravo da se ljuti’

Nakon što je Milorad Dodik zatražio ostavku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, u intervjuu za radio Slobodna Europa, on je prokomentirao taj Dodikov zahtjev.

“Radi se o neozbiljnoj izjavi, koja ne zaslužuje naročit komentar. Tko gubi, ima pravo da se ljuti”, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Europa Šefik Džaferović.

"Mislim da je to više izrečeno u kontekstu rasprave gospodina Dodika s opozicijom u Republici Srpskoj, koja ga ovih dana optužuje da ne poznaje procedure i da je doživio poraz za porazom", ističe Džaferović.





Dodik: ‘Prekršio je Ustav’

Naime, Dodik tvrdi da je Džaferović prekršio Ustav jer, kako tvrdi, nije bilo usuglašenog stava Predsjedništva o Džaferovićevu govoru u Vijeću sigurnosti UN-a. Najavio je i da će, ukoliko ne podnese ostavku, do iduće sjednice Predsjedništva zatražiti njegovu smjenu.

“Ne mislim se uključivati u tu raspravu. Tko gubi, ima pravo da se ljuti, a da li će proći ta inicijativa zaključite sami. Što se tiče same sjednice Vijeća sigurnosti, objavljeni su dokumenti koji potvrđuju da je gospodin Dodik jednostrano, bez suglasnosti Predsjedništva, poslao predsjedavajućeg Vijeća ministara da ode u Vijeće sigurnosti.

‘Spriječili smo Dodikov pakleni plan’

To je isto uradio 2007. godine, kada je poslao Nikolu Špirića, koji je, protiv volje Predsjedništva, potkopavao poziciju visokog predstavnika. Plan je bio da isto to urade i ovaj put gospodinu Schmidtu”, naveo je Džaferović.

Dodao je kako “ne samo da su spriječili da se taj pakleni plan ponovi, već smo predstavili objektivno stanje stvari i potaknuli međunarodnu zajednicu na čelu sa SAD da osudi aktivnosti vlasti RS kao secesionističke i protivne Daytonu, i uputi jasna upozorenja. Mislim da je gospodin Dodik nezadovoljan zbog tih poruka, ali moj posao nije da on bude zadovoljan, već da zaštitim interese države i Ustav, i za to mi ne treba njegovo odobrenje. To je moja ustavna obaveza”, rekao je Džaferović.

Govorio je i o stavu prema ukrajinskom pitanju, pa je rekao kako Predsjedništvo BiH ima službeni stav o Ukrajini.

‘Dodik nije neutralan’

"Još 2014. i 2015. godine, kada je počela agresija na Ukrajinu, u Donbasu i na Krimu, Predsjedništvo je dalo podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Sada kada je agresija potpuno eskalirala, naš stav je ostao isti i svi u BiH imaju obavezu da ga poštuju i pridržavaju se.









Ne možete poštovati suverenitet i teritorijalni integritet, a podržavati agresiju koja povređuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Stvar je u tome da ne možete biti neutralni, jer time pasivno podržavati agresora.

Na koncu, gospodin Dodik nije, čak, ni neutralan. On se na dan početka agresije susreo s ruskim ambasadorom i nakon toga se više puta susretao s njime, pokazujući svaki put puno razumijevanje za ruske akcije u Ukrajini. Branitelje Kijeva je nazvao naoružanim bandama. U intervjuu za Russia Today za rat je optužio Zapad. Dakle, on redovno ponavlja repertoar ruske propagande, a koliko je meni poznato nije se susretao sa ukrajinskim vlastima, niti pokazao razumijevanje za njihova stajališta. To se ne može nazvati neutralnošću”, zaključio je Džaferović.