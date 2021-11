‘SPIRALA MRŽNJE I NACIONALIZMA!’ KAOS U SRBIJI: Policija štiti mural ratnog zločinca Mladića, aktivisticu došli podržati u velikom broju! Ono što je uslijedilo, šokiralo ih je!

Ispred Doma sindikata u Beogradu, aktivisti, građani, predstavnici NVO, ali i oporbenih političkih stranaka, koji su došli podržati aktivistkinju i nekadašnju poslanicu Aidu Ćorović, krenuli su u prosvjednu šetnju ka muralu Ratka Mladića koji se nalazi na uglu Njegoševe ulice i Alekse Nenadovića.

Međutim, blokirao ih je kordon policije. Situacija je mirna, ne dolazi do kontakata između građana i policije, javlja N1.

Aktivisti su se kretali bez blokade prometa. Krenuli su kada su im se priključile ranije u utorak privedene aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović koje su puštene nešto prije 19 sati.

Naime, Ćorović je danas privedena jer je jajima gađala mural Ratku Mladiću te je rekla:

“Ova bruka večeras je lice režima Aleksandra Vučića i grijeh na njegovu dušu. Mogao se vidjeti strah tih policajaca, mi smo taoci jednog nenormalnog bolesnog režima.”

Navela je i da joj se policajci uopće nisu predstavili, već su je samo počeli vući i da je mislila da se radi o navijačima koji će je odvući negdje i pretući.

Jaćimović kaže da je bilo tužno i tragikomično danas i da se pita što ovih ljudi, koji su došli na skup, nije bilo u ovom broju ispred zida.

“Nije mi jasno”, rekla je.

Aida Ćorović je navela i da je današnji dan mnogostruko simboličan i da su otišle ispred murala danas i vidjele da, osim novinara i policije, „nije bilo nikoga od kolega“.

📸 Scenes from the centre of Belgrade where protesters have gathered near a mural celebrating Bosnian Serb war criminal Ratko Mladic – which authorities have banned activists from removing.

Background: https://t.co/HLaYW9eUgK pic.twitter.com/nJ8ZbYc8UR









— Balkan Insight (@BalkanInsight) November 9, 2021