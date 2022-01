SPASIO 45 SRBA, ŽELE MU DATI NOBELA ZA MIR: Srpski vojnici mu majku i obitelj žive zapalili tri dana ranije

Pokrenuta je Inicijativa da Amir Reko, koji je spasio od sigurne smrti 45 Srba dobije Nobelovu nagradu za mir.

Naime, spašavanje od sigurne smrti 45 srpskih civila 1992. godine iz sela Bučje od tadašnje Armije Republike BiH, i to samo tri dana nakon što su mu majka i obitelj živi spaljeni u njegovom rodnom selu Gudelj od strane srpskih snaga, za mnoge je jak argumenat da se Amiru Reki dodijeli Nobelova nagrada za mir.

Međutim, s druge strane, neki njegovi sunarodnjaci smatraju ga “izdajicom Bošnjaka”, piše Deutsche Welle.

‘Persona non grata’ i Nobelova nagrada

No, Gradsko vijeće Goražda proglasilo je prošle godine Reku ‘personom non grata’. Kao razlog navodi se “iznošenje neistina, bacanja ljage u medijskim istupima na istinske branitelje ovog prostora, a samim tim i nanošenja nesagledive štete braniteljima Armije RBiH”.

“Amir Reko je medijskim istupima već duži period minimizirao časnu borbu Armije RBiH”, stoji između ostaloga u Deklaraciji Gradskog vijeća Goražda.

Ipak, inicijatori nominacije za Nobelovu nagradu za mir, kao što su Simo Bozalo, prorektor i profesor na sveučilištu u Bijeljini, Marjan Hajnal iz Tel Aviva, prof. dr. Sabahudin Hadžialić sa sveučilištu u Akurdiju u Indiji i sveučilišta u Rimu, prof.dr. Bojan Pajtić s Pravnog fakulteta u Novom Sadu kao i grupa profesora sa sveučilišta diljem Srbije.

‘Morao sam te ljude spasiti, jer to nije bio način, zločin se nije smio dogoditi’

Rekina majka, kao i još nekoliko članova obitelji je s drugim seljanima sela Gudel zatvorena u kuću i spaljena od strane srpskih snaga. Samo nekoliko dana nakon te tragedije njemu, kao tadašnjem zapovjedniku 43. Drinske udarne brigade Armije RBiH, stiže zapovijed da se selo Bučje, nastanjeno većinski srpskim stanovništvom, “očisti”.

Za čovjeka kojeg je razdirala osobna tragedija i bol za ubijenom majkom i obitelji, to bi bila prilika za osvetu. Ali, ne i za Reku.

“Na to nikako nisam mogao pristati. Čak mi je bilo prigovarano da ne želim uraditi ono što je ‘potpuno normalno’, da sam slabić, izdajnik, a čak je poslana i druga jedinica da to učini i to sam morao spriječiti. Iako su neki od njih bili dobro naoružani, morao sam te ljude spasiti jer to nije bio način…zločin se nije smio dogoditi”, prisjetio se on.

I zločin se i nije dogodio, a on je nadljudskim naporima dogovorio mirnu predaju naoružanja i mještana koji su tako, zahvaljujući njemu, ostali živi. To je, čini se, odredilo i njegov, kao i život žitelja sela Bučje.

‘Kada pametni zašutješe’

Profesor Simo Bozalo, koji je najprije citirao rečenicu bosanskohercegovačkog Nobelovca Ive Andrića: ‘Kada pametni zašutješe, budale progovoriše, a fukare u krv i pljačku ogreznuše’ je rekao:

“U prijedlogu sam opisao čin Amira Reke i zašto me je opredijelio da ga predložim za Nobelovu nagradu za mir. Gospodin Reko je kao rijetko tko pokazao prisebnost, čojstvo i humanost u ratnom vihoru, kada se gubio razum a rasuđivanje bilo pomućeno. Amir Reko je, unatoč svojoj osobnoj tragediji i tragediji naroda kojem je pripadao, napravio herojski, ljudski čin i veliki podvig, te spasio nedužno srpsko stanovništvo, izlažući sebe smrtnoj opasnosti jer je stao u njihovu obranu. Malo je bilo takvih ljudskih, herojskih pothvata u minulom tragičnom sukobu naroda u BiH”.

‘Skandalozan postupak SO Goražde’

On je istaknuo i da se od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Reko zalaže za povjerenje i razumijevanje među narodima u BiH.

“Nepokolobljivi je borac i uspješno radi na svojoj zamisli i bori se za mir u BiH, ali u svome djelovanju ima strahovito velike otpore od vladajućih nacionalističkih stranaka i pojedinaca, jer je u BiH još uvijek aktualna zapaljiva retorika pomoću koje ostaju na vlasti aktualne vladajuće stranke.

U prilog tome ide i to da je SO Goražde, sramno i skandalozno proglasila, gosp. Amira Reku, presonom non grata u Goraždu”, rekao je Bozalo o Amiru Reki.