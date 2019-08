ŠOKANTNO: Je li Vučić uspio nagovoriti Trumpovu administraciju da podrži Srbiju u ‘kosovskom pitanju’?

Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog tajnika Mikea Pompea održan je u utorak u New Yorku. Glavna tema razgovora bilo je “kosovsko pitanje”.

Nakon susreta, Vučić se oglasio i rekao jasan stav Srbije po pitanju Kosova. Analitičari taj sastanak vide kao značajan pomak prema uključivanju SAD-a u rješavanje kosovskog problema te kao trasiranje pravca u kojemu će se odvijati nastavak dijaloga, ali i tražiti moguće rješenje.

“Dugo smo razgovarali o svemu. Želio je čuti što Srbija misli prije svega o rješavanju kosovskog problema. Čini mi se da sam na najkraći i najjednostavniji način rekao stav Srbije. Zamolio sam američku administraciju da pokuša iako je to i dosad činila, još snažnije utjecati na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse koje su nam nametnute prije godinu dana. Po tom pitanju nema sumnje da imamo američku podršku jer oni, kao i mi, smatraju da je važno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine”, naveo je Vučić.

Productive lunch with Serbian President @avucic on Kosovo-Serbia Dialogue and Serbia’s EU accession. Normalizing relations with Kosovo will strengthen stability and prosperity for Serbia, the #WesternBalkans, and the Transatlantic community. pic.twitter.com/8OpxkRz34o

