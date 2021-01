ŠOKANTAN GOVOR MILORADA DODIKA: ‘Mi nismo bosanski Srbi! Cilj nam je samostalna Republika Srpska!’

Autor: S.V.

Na svečanoj akademiji povodom 9. siječnja kada RS proslavlja Dan Republike Srpske, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je istakao da “Srpska nije diskriminatorna”:

“U Republici Srpskoj slobodno žive Bošnjaci, Hrvati i svi drugi, ali to je država srpskog naroda”, naglasio je Dodik i pozdravio sve prijatelje Republike Srpske u svijetu i “sve Srbe, gdje god da žive”.

“Nemamo ništa ni protiv koga, samo branimo našu Republiku onako kako smo je stvorili. Republika Srpska nema namjeru dokinuti sama sebe i sama se proglasiti nepostojećom. Samo u Republici Srpskoj možemo imati svoje kuće, poslove, puteve, svoju slobodu i opstanak”, kazao je Dodik.

“Mi nismo bosanski Srbi”

“Mi se nismo borili za BiH i mi nismo bosanski Srbi. Borimo se da ostanemo na ovim prostorima, ne treba nikome smetati ono što jesmo. Mi smo Srbi, u svojoj Republici Srpskoj, to nikoga ne treba vrijeđati. Za nas je cilj samostalna samostalna i slobodna Republika Srpska. Nema slobode, ako nema države, to su Srbi naučili u mnogim ratovima, pa i u posljednjem ratu. Mi smo tu slobodu dijeli sa drugima, drugi su to doživljavali kao ropstvo, pa neka nas sada ostave na miru”, rekao je Dodik, a prenijela Srpska.info.