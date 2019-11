SNAŽAN POTRES POGODIO BiH: Građani prestrašeni, podrhtavanje tla osjetili su u cijeloj zemlji

Centralno područje BiH pogodio je potres jačine 5,1 stupanj po Rihteru.

Do podrhtavanja tla došlo je u 15:13 sati. Epicentar se nalazio 85 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva.

Potres se osjetio u većem dijelu BiH.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Federation of Bosnia and Herzegovina #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/QRDwOEX91p





— EMSC (@LastQuake) November 2, 2019