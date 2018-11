Slovenski ravnatelj agencije za okoliš podnio ostavku na zahtjev resornog ministra: Otkrile se mnoge nepravilnosti

Autor: Hina

Dosadašnji ravnatelj agencije za okoliš Joško Knez podnio je neopozivu ostavku na inzistiranje resornog ministra Jure Lebena, koji je to zatražio zbog spornog izdavanja potrebnih dozvola za povećanje proizvodnje zemnog plina frackingom, odnosno postojanja sumnji da je ravnatelj agencije britanskoj tvrtki neopravdano dao dozvolu za širenje kapaciteta, objavili su u utorak slovenski mediji.

U razgovoru za Slovensku televiziju Leben je kazao da je dosadašnji ravnatelj agencije podnio neopozivu ostavku nakon što mu je ministar prezentirao zaključke posebnog istražnog povjerenstva. Ono je kontrolom utvrdilo više nepravilnosti povezanih s planiranim povećanjem vađenja plina britanske tvrtke i njenog slovenskog poduzeća Geoenergo te dobivanjem potrebnih dozvola.

U tom je postupku došlo do „kršenja načela samostalnosti i neovisnosti državnih organa i službenih osoba“, a dokumentacija o tome je predana i policiji, ustvrdio je Leben.

Na starim i ranije napuštenim bušotinama u mjestu Petišovci britanska tvrtka obnovila je prije nekoliko godina vađenje zemnog plina i to metodom hidrauličkog lomljenja stijena (fracking), koju neki smatraju spornim za okoliš, što već više godina izaziva prijepore i protivljenja ekoloških organizacija u Sloveniji.

Do sada se iz bušotina dobivalo manje količine koje su se postojećim plinovodom do Hrvatske isporučivale Ini. No, britanska je tvrtka namjeravala povećati količine metodom tzv. hidrauličke restimulacije bušotina i pročišćavanje plina provoditi u Sloveniji, a ne u Hrvatskoj. Od slovenskog je regulatora zato zatražila dozvolu za rafinerijsko čišćenje plina u Sloveniji uređajem koji je najprije dobio dozvolu regulatora, ali je ona kasnije ona osporena i dovedena u pitanje.

Ministar za okoliš Jure Leben izjavio je za Slovensku televiziju da je istražno povjerenstvo nakon kontrole predložilo da se analizira da li se je, prilikom izdavanja ekološke suglasnosti za povećanje proizvodnje plina na bušotinama u Prekmurju, „vodilo računa o načelu da investitor mora osigurati najbolju moguću tehnologiju“ te da će se u tom smislu provjeriti stručnost i osposobljenost osoba koje izdaju takve dozvole i suglasnosti.

Kako navodi portal Siol.net, o sporu britanskih investitora i slovenske vlade oko fracking tehnologije u Prekmurju prošlog je tjedna pisao i londonski Daily Mail, nakon najave da će se oko dozvole za povećanje proizvodnje plina na bušotinama u Sloveniji uvesti revizija, pri čemu su dioničari britanske tvrtke za to najviše optuživali Lebena, koji je navodno utjecao na postupak.

Kako navodi portal, nakon što je slovensko ministarstvo za okoliš uvelo kontrolu postupka izdavanja ekološke dozvole cijena dionice Ascent Resourcesa u nekoliko je dana izgubila trećinu vrijednosti pa sada kotira na oko pola funte, a još prije godinu dana vrijedila je dvije funte.

Osim toga, dioničari su u svojim objavama na twitteru Lebenu otvoreno prijetili da će Sloveniju tužiti te o komplikacijama s kojima se mogu susresti prilikom poslova u Sloveniji obavijestiti i druge potencijalne strane ulagače.

U panici nakon što je cijena britanske tvrtke naglo pala njezin je direktor i suvlasnik Colin Hutchinson u jednom trenutku ministru Juri Lebenu bio zaprijetio i tužbom Europskoj komisiji, navodi portal Siol.net.