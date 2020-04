SKANDALOZNO! DODIK HRVATSKU NAZVAO USTAŠKOM METASTAZOM: Pupovac spominjao Thompsona

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da se zbog iskustava iz Drugog svjetskog rata i zločina počinjenih u Jasenovcu uporno bore za svoju državu, a tijekom obraćanja javnosti upozorio je da Hrvatska na svojem tlu dopušta metastaziranje ustaške ideje.

Inače, Dodik je to izjavio u Donjoj Gradini na bosanskohercegovačkoj obali Save gdje vlasti Republike Srpske već godinama obilježavaju “dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH”, a to je mjesto značeno kao najveće stratište jasenovačkog logora gdje su pogubljenja logoraša činjena od početka 42. do travnja 1945-te godine. Radi svojeg značaja ovo područje od 1983. Do 1991.godine bilo je djelom jedinstvenog memorijalnog kompleksa, koji se zatim dijelu granicama između Hrvatske i BiH.

Dodik je i na komemoraciji ove nedjelje naveo kako je on ‘dijete Kozare’ koje je odgajano na mitu o stradanjima, a Jasenovac je pak samo jedan od njih. “Da su imali dovoljno vremena pobiti sve naše pretke to bi uspjeli jer su imali ozbiljnu želju to uraditi”, kazao je Dodik ustvrdivši kako su ustaše ustrajno ubijale Srbe “na bazi onoga što ih je učio Strossmayer i mnogi drugi”. Dodik je prozvao i Jugoslaviju optuživši je za prikazivanje razmjera zločina počinjenih u Jasenovcu, a tu tvorinu označio je kao tvorevinu najveće zablude srpskog naroda pa je zato svoje sunarodnjake pozvao da oslonac potraže u Srbiji i RS-u.

“Iz straha od Jasenovca i iz želje da se ne ponovi stradanje stvorena je RS kao sinonim te slobode”, kazao je Dodik zahvalivši Milanoviću koji je pozvao na uklanjanje ploče iz Novske s pozdravom Za dom spremni. Inače u posebnom programu kojega je povodom komemoracije emitirao RTRS sudjelovao je i Milorad Pupovac koji je rekao da je njegova stranka ove godine sudjelovala u službenom državnom obilježavanju sjećanja na žrtve Jasenovca jer se politička klima u Hrvatskoj promijenila izborom Zorana Milanovića za predsjednika ali i unutarstranačkim izborima u HDZ-u.

“Odlučili smo pružiti ruku, oni su odlučili napraviti korak prema nama i sada smo u prilici stvoriti pretpostavke za ozbiljniji dijalog”, istaknuo je šef SDSS-a naglašavajući da je Milanović jasno dao do znanja što znači Za dom spremni, bilo da se on ističe na pločama, ili na Thompsonovim koncertima.