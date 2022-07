SIRENE ODJEKUJU KOSOVOM, PANIKA MEĐU LJUDIMA! Barikade na cestama, opći kaos nakon Vučićeve izjave

U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u nedjelju poslijepodne oglasile su se sirene za uzbunu.

Zbog njihove glasnoće, građani su se uspaničili, a posebno ljudi s malom djecom, javlja KosSev.

Na sjeveru Kosova, pak, postavljene su barikade na više mjesta, javljaju građani, što je potvrdio i zamjenik zapovjednika Kosovske policije za regiju Sjever Besim Hoti.

On je potvrdio za Kossev da je došlo do blokade ceste u Zubinom Potoku kod Varaga i u Rudaru.

Povod svemu izgleda da je zabrana ulaska na teritorij Kosova osobama s identifikacijskim iskaznicama Srbije, umjesto čega će se izdavati tromjesečni “ulazno-izlazni dokument”, koja stupa na snagu od sutra, 1. kolovoza. Osim toga, zabranjuje se i korištenje registarskih oznaka KM (Kosovska Mitrovica) izdanih u Srbiji za gradove na sjeveru Kosova, bivše srbijanske pokrajine koja je 2008. proglasila neovisnost koju Beograd ne priznaje.

Međutim, ovdje je riječ o recipročnim mjerama jer Srbija već 11 godina ne dopušta ulazak građanima Kosova s kosovskim dokumentima, nego im izdaje posebne dozvole.

Podsjetimo, danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako Srbija i Kosovo nisu nikada bili u lošijim odnosima te pozvao Prištin da se “urazume” i “sačuvaju mir”, poručivši da ako to ne naprave da će “Srbija pobijediti”.

Administrativne odluke oko osobnih iskaznica i registarskih odnosa koje Srbija ne priznaje, Priština percipira kao izraz neovisnosti.

Prema neslužbenim informacijama portala Telegraf.rs, granični prijelaz Jarinje je zatvoren, a ljudi u koloni čekaju više od tri sata u pravcu prema Kosovskoj Mitrovici. Neki su odustali od puta i vratili se u središnju Srbiju.

Na društvenim mrežama, pak, kruže fotografije barikada koje postavljaju građani, što je potvrdila i kosovska policija.

🚨After today’s threat of #Vucic 🇷🇸and the meeting of the Director of the so-called Office for Kosovo, Petar #Petkovic, with #Serbs, in north of #Kosovo 🇽🇰, the blocking of roads and attacks on the Kosovo #Police have begun.Doesn’t it look like “Little Green Men” in #Crimea? pic.twitter.com/kDYm9rTVvp

— Daniel Smith (@DanielS18352008) July 31, 2022