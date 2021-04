ŠEŠELJ OTKRIO ŠTO MU JE MILOŠEVIĆ REKAO U HAAGU: ‘Bio je zabrinut samo za obitelj…’

Autor: S.V.

Srpski radikal Vojislav Šešelj bio je gostom jutarnje emisije Hepi TV u kojoj je komentirao trenutačno najaktualniju srbijansku seriju Porodica koja se bavi životima Miloševićevih.

Šešelj je imao primjedbu na “pretjerano zabrinut izraz lica” glumca koji glumi Slobodana Miloševića tvrdeći kako je “Sloba bio hrabar”:

“Milošević nije bio kukavica. On je bio hrabar čovjek i on se nije plašio za sebe, a njegov je strah bio vezan isključivo uz obitelj”, kazao je i podsjetio na sadržaj njihovog posljednjeg razgovora.

Žestoko o Đinđiću

“Tema je bila koalicija SRS i DSS, kako bi radikali insistirali na aboliciji svih pripadnika Miloševićeve obitelji, kako bi se oni vratili u zemlju”, otkrio je Šešelj koji je o uhićenju Slobodana Miloševića kazao:

“Legija je rekao Slobi da mu se može priključiti i da će pola jedinice sa njim. Ali postojala je opasnost da dođe do krvoprolića. Milošević nije želio da se to dogodi, pa se predao. Rekao mi je u Haagu da nije želio nijednoj nevinoj glavi da padne. Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić i Milan Milutinović jamčili su da ga neće isporučiti. Zorana Đinđića Bog je odavno zaslužno kaznio, a ove još nije. Bog kažnjava, neki kažu do sedmog koljena, a neki do jedanaestog”, kazao je radikal Šešelj.