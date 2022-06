SCHOLZ JE DOBRO PREZNOJIO VUČIĆA: Na oštar način pred njega stavio konačan zahtjev

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon sastanka s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Priznao je, govorili su o temama koje nisu lake, od europske integracije Srbije do zahtjeva da se izjasne po pitanju sankcija Rusiji.

Jedna od težih tema svakako je bilo Kosovo, a Vučić je rekao da o tim temama ne postoji uvijek puna suglasnost.

“Ja sam ukazao na sve što nije ispunjeno iz Bruxelleskog sporazuma. Razumio sam poruku kancelara da je važno da napravimo veći broj manjih koraka i dat ćemo sve od sebe za napredak u odnosima s Prištinom”, rekao je Vučić.





‘Na oštar način tražio od Srbije da se priključi sankcijama’

Prema njegovim riječima, dotakli su se i situacije u Europi i svijetu.

“Kancelar je na vrlo oštar način tražio od Srbije da se pridruži sankcijama. Ja sam govorio o našim odnosima s Ruskom Federacijom. Govorili smo o predstojećoj zimi, ukazao sam na sve teškoće s kojima se već danas suočavamo”. Naveo je i da je kancelar bio ljubazan i fer i ponudio pomoć Njemačke u smislu izgradnje energetskih kapaciteta koji bi Srbiju trebali povezati s ostatkom regije.

Scholz: Naš stav o Kosovu je jasan

Na pitanje kakav je stav Njemačke o Kosovu, Scholz je rekao da je jasan. “Njemački stav po pitanju Kosova je jasan. Svi postojeći akteri trebaju dati svoj doprinos da dođe do pomaka u tim odnosima. Svi trebaju raditi na tome da se taj dijalog ne blokira”, rekao je on.

Predsjednik Srbije je na to pitanje jasno naglasio: “Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje, mi nikad nismo čuli da se to traži. Već smo čuli da se traži sveobuhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine”, rekao je Vučić.

Također, prema njegovim riječima, nitko u Europi ni danas to ne traži.

“U redu, stvari se mijenjaju. Ako vi mislite da nam treba prijetiti zato što hoćemo sačuvati poredak UN, onda dobro. Ono što je meni bilo bitno je da kancelar razumije da Srbija nikada nije odlazila iz dijaloga i nikada nije odbila nijedan poziv. Nemojte se ljutiti što je naš odnos prema ovome takav”.









‘Koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, toliko mi volimo Srbije’

Jasno je poručio i da “koliko oni vole teritorijalni integritet Ukrajine, toliko Srbi vole teritorijalni integritet Srbije”.

“Ono oko priznanja je i za nas iznenađenje i ostaje i za nas vidjeti kako se tome prilagoditi u budućnosti. Njemačka je jaka, snažna…”, zaključio je Vučić.

Na pitanje oko brzine pristupanja EU, Scholz je rekao da to ovisi od tome koliko se oni koji to žele trude da ispune sve što treba, ali i da EU može doprinijeti da se te ambicije povećaju. Također, naglasio je da je preduvjet da su svi u zemlji spremni za te promjene ako im je cilj članstvo u EU.









Nakon Scholza, na pitanje je odgovorio i Vučić rekavši da “ima povjerenje u riječi njemačkog kancelara da je vrlo posvećen napretku zemalja zapadnog Balkana ka EU”.

“Ako budemo napredovali, siguran sam da ćemo već u prosincu moći vidjeti velike pomake. Očekujem veliki napredak za sve u narednih godinu dana i možemo biti bolje raspoloženi kada je o tome riječ jer Njemačka i njen kancelar drže do svoje riječi i učinit će sve. Molim i kancelara da razumije da govorim iz srca ono što misli velika većina stanovnika Srbije”, jasan je bio predsjednik Srbije.

Kancelar Scholz je ponovio da je došao kako bi omogućio proces pristupanja EU.

“Da to nije moja želja ne bih to ni rekao. Jasno je – tko je sada članica mora provesti sve oko režima sankcija. Ja sam rekao ono što je želja velikom broju ljudi u Europi, a to je da se Srbija priključi sankcijama”, naveo je Šolc.

Vučić o sankcijama: Imamo drugačiji stav

Vučić je također ponovio da je “Srbija nedvosmisleno izrazila svoj stav osuđujući napad na Ukrajinu, ne samo u UN već i u OEBS-u i na drugim mjestima”.

“Što se tiče toga, pozicije Srbije su veoma jasne. Što se tiče sankcija mi imamo drugačiji stav iz mnogo razloga. Jedan je – u čemu je razlika kada netko izvede napad na Srbiju bez odluke EU i kada neko učini isto to u Ukrajini. Mi se sjećamo sankcija i ne mislimo da je to prava stvar”, naglasio je srpski predsjednik.

Kako je dalje rekao, Srbija ima drugačije odnose s Rusijom ali im to nije smetalo da osude te akcije. “Razumijem zahtjeve kancelara oko sankcija ali želim vas upoznati s činjenicama koje su malo drugačije. O pitanju Kosova mi imamo u UN podršku Rusije, o energentima da i ne govorim”.

‘Srbija je uvijek kriva’

Istaknuo je da Srbija uvijek kriva.

“I kad Lavrov ne dođe u Srbiju – kriva je Srbija, a kada ode u Tursku – nitko nije kriv. Mnogo više vjerujem u ono što je govorio kancelar i mi ćemo dati još više od sebe da naši njemački partneri budu zadovoljni napretkom Srbije, napretkom dijaloga s Prištinom…Ako budete zadovoljni recite nam to, ali i ako ne budete”, dodao je Vučić.

Na kraju obraćanja, predsjednik Vučić ponovo je naglasio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i da nemaju problem s tim.