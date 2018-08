ŠAREC OSIGURAO VEĆINU: Potpisan sporazum sa strankom Ljevice

Autor: Hina

Pet lijevih stranaka okupljenih oko Marjana Šareca, nominiranog za mandatara nove slovenske vlade, potpisalo je u petak “protokol o suradnji” sa strankom Ljevica (L) koji omogućuje formiranje manjinske vlade jer će Ljevica podržavati vladu iako u nju neće ući, potvrdili su Šarec i predsjednik Ljevice.

“Stranka Ljevica više nema rezervi oko mojeg mandatarstva, a to znači da za moj izbor za premijera buduće vlade i za takvu vladu sada imamo 52 glasa””, izjavio je Šarec nakon razgovora stranačkih čelnika šest stranaka.

Dodao je da će Ljevica idućeg petka u parlamentu glasovati za njegov izbor na premijerski položaj, te kasnije za izbor liste ministara koju tek treba uskladiti.

Isto tako Ljevica (L) će glasovati za izbor Dejana Židana, predsjednika Socijalnih demokrata (SD) za novog predsjednika Državnog zbora, parlamenta u kojemu je ukupno 90 zastupnika, potvrdio je Šarec.

Predsjednik Ljevice Luka Mesec kazao je nakon potpisivanja protokola o suradnji s manjnskom budućom Šarecovom vladom da njegova stranka neće glasovati protiv buduće vlade iako imaju stanovitih nedoumica oko njena sastava, o čemu će se u međuvremenu pokušati uskladiti.

U razgovoru za ljubljansko “Delo” Šarec je kazao kako vjeruje da će u parlamentu dobiti uvjerljivu natpolovičnu većinu i biti izabran za premijera buduće vlade, nakon čega u roku 15 dana mora zastupnicima predložiti listu budućih ministara.

“Ako bi se pak dogodilo da ta vlada ne bude potvrđena i da Slovenci opet moraju na birališta, moja će stranka mirne savjesti moći reći da smo učinili sve da do toga ne dođe, da smo pokušali formirati vladu koja će raditi i da nismo oni koji su cijelu stvar onemogućili”, kazao je Šarec za “Delo”.

Dugogodišnji gradonačelnik Kamnika kod Ljubljane i bivši profesionalni glumac i komičar nema većeg iskustva u visokoj politici, ali je lani na predsjedničkim izborima izgubio tek u drugom krugu od iskusnog Boruta Pahora.

Neki analitičari dovode u sumnju stabilnost i operativnost buduće Šarecove vlade koja bi bila ovisna o Ljevici (L), stranci koja bi tu manjinsku vladu podržavala samo u nekim projektima i u kojoj bi uz Šareca kao predsjednika vlade bili još i sadašnji tehnički premijer Miro Cerar, bivša premijerka Alenka Bratušek, te dugogodišnji ministar vanjskih poslova Karl Erjavec.

No, Šarec je izjavio da takva vlada može funkcionirati ako ne bude međusobno neusklađenih poteza i kontradiktornih izjava, kako je to bio slučaj s dosadašnjom vladom i nekim ranijima, što je dovodilo do razdora u takvim koalicijama koje su najčešće prijevremeno završavale svoj mandat.