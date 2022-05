PRVI PUT U DAVOSU, ALI DRITAN IH JE SKUPIO SVE! Sorosev sin, Plenković, Vučić i cijeli niz: Od Hrvatske ima ‘velika očekivanja’, sa svima je pričao nasamo

Lideri Zapadnog Balkana su tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu potvrdili kako žele ojačati bilateralnu suradnju, pri čemu su svi posebno apostrofirali Crnu Goru, kroz bilateralne susrete.

Naravno, u Davos se zaputio i crnogorski premijer Dritan Abazović, odakle je vrijedno popratio susrete s nizom državnika i visokih dužnosnika na svom Twitter profilu.

Predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma Borge Brende objavio je na Twitteru da su lideri razgovarali o budućnosti regije u novom geopolitičkom kontekstu u Europi te su ponovno potvrdili važnost europskih integracija.

“Teška rasprava o budućnosti Zapadnog Balkana sa europskim i regionalnim liderima”, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu, uz fotografije sa sastanka koji se odvio iza zatvorenih vrata, pod imenom ‘Diplomacija i dijalog na Zapadnom Balkanu’.

Na tom važnom sastanku prisustvovali su premijer Crne Gore Dritan Abazović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Kosova Albin Kurti, te predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i premijer Grčke Kyriakos Mitsotakis.

Međutim, na Forumu u Davosu, koji se održao nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije COVID-19 nije bilo predstavnika iz Bosne i Hercegovine (BiH). Naime, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija dobio je poziv za Davos, ali “iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti putovati”, potvrdila je za Radio Slobodna Europa (RSE) Tegeltijina savjetnica Nataša Sjerić.

S apsolutno svim liderima Zapadnog Balkana, Abazović je razgovarao nasamo, a kako se čini, odlučio je u potpunosti iskoristiti svaku priliku i svaku minutu svog vremena provedenog u Davosu.

Tako ga je Vučić pozvao da se pridruži sastanku koji se tek ima održati na makedonskom Ohridu, pod nazivom ‘Otvoreni Balkan’.

“Odlična prilika da sa Dritanom Abazovićem tijekom Svjetskog ekonomskog foruma razgovaram o bilateralnim pitanjima, ali i da ga još jednom pozovem da nam se pridruži na sastanku inicijative Otvoreni Balkan na Ohridu”, rekao je Vučić u objavi na svom Instagramu.

Naime, inicijativu “Otvoreni Balkan” pokrenuli su 2019. godine tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, te Vučić i premijer Albanije Edi Rama koji su kroz ovu inicijativu intenzivirali suradnju, a dio dogovora je da se od 1. siječnja 2023. ukidaju granične kontrole između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije.

Abazović je istovremeno poručio na Twitteru kako su odnosi sa Srbijom prioritetni.

“Spremni smo na intenzivnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa”, napisao je Abazović.

Naveo je i da Crna Gora ulaže maksimalne napore da se na Zapadnom Balkanu promovira politika regionalne suradnje, pomirenja, suživota, bolje ekonomske povezanosti.

Abazović se istovremeno u Davosu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem dogovorio za sastanak dviju vlada na jesen te je u tweetu na albanskom jeziku također potvrdio da je s Kurtijem razgovarao o izgradnji dviju cesta između mjesta u Crnoj Gori i na Kosovu, Rožaja i Peći, kao i Plava i Dečana.

U Davosu se razgovaralo i o SPC-u i MPC-u te novostečenoj autokefalnosti potonje, pa su Abazović i Stevo Pendarovski razgovaralo o ekonomskim potencijalima i mogućnostima za produbljivanje odnosa dvije zemlje, kako je napisao na Twitteru.

“Bliska suradnja unutar NATO-a, koju ćemo proširiti i na proces integracije u EU kao naš zajednički strateški cilj”, naveo je Pendarovski.

Predsjednik Sjeverne Makedonije razgovarao je također i s kosovskim premijerom Kurtijem, kao i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem s kojim je pozdravio odluku Srpske pravoslavne crkve (SPC) da prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve (MPC).

“S predsjednikom Republike Srbije na kratkom sastanku u Davosu zajednički smo pozdravili odluku SPC da prihvati autokefalnost MPC – Ohridske arhiepiskopije, kao korak u pravom smjeru”, tvitao je Pendarovski.

Ipak, u fokusu četverodnevnog forum u Davosu koji traje od ponedjeljka u fokusu je najviše Ukrajina, a započeo je obraćanjem ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog video vezom, što se nije osobito dojmilo Aleksandra Vučića, pa je objavio kako ta tema dominira i u mnogim odvojenim susretima na forumu, ali da to nije njegov prioritet u Davosu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je kako ta tema dominira i u mnogim odvojenim susretima tokom Foruma, ali da to nije njegov prioritet u Davosu.

“Ukrajinska tema dominira, a moje je da se borim za interese Srbije, tražim saveznike našoj zemlji i rješenja za najveću krizu, koja je pogodila Europu, poslije Drugog svjetskog rata”, napisao je na Twitteru.

Crnogorski premijer ipak ima nešto drugačiji stav, pa je Dritan Abazović također istaknuo da Crna Gora “pruža punu podršku ukrajinskom narodu koji vodi borbu za principe i univerzalne vrijednosti čovječanstva”.

Met with Prime Minister @DritanAbazovic to thank Montenegro for firmly standing by Ukraine, welcoming our citizens fleeing the war, and joining sanctions on Russia. Ukraine values Podgorica’s support for our EU candidacy. We agree our EU integration paths complement each other. pic.twitter.com/hdSPuyknwi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2022