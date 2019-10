RUŽA OŠTRO PO SUSJEDIMA: ‘Srbija sjedi na dvije stolice, Hrvatska treba jasno reći da neće popustiti!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić za N1 je komentirala zeleno svjetlo koje je Hrvatska dobila za ulazak u Schengen, javlja N1.

Kada je u pitanju slovenska blokada ulaska Hrvatske u Schengen, Tomašić kaže:

“To nije politička odluka, Komisija je rekla da je Bugarska napredovala i dala im zeleno svjetlo, a Rumunjskoj nije. To što Slovenija radi jest blokada, a sada je na nama da lobiramo, da dokažemo da smo pripremljeni i da radimo na tome. Sada treba uvjeriti ostale države u Vijeću da nas priznaju.

Ako samo Slovenija bude blokirala, na nju će se vršiti pritisak da popusti, ali ako i drugi budu smatrali da nismo spremni, znači da nismo dovoljno dobro lobirali. Vidjet ćemo tko će jače lobirati, no Sloveniji bi trebalo odgovarati da budemo dio schengenskog prostora, da mi budemo ta vanjska granica, a ne oni”, kazala je Ruža Tomašić.

Svi hrvatski eurozastupnici zajedno ste nastupili u parlamentu za Schengen, to se ne viđa često.





“Mi uvijek branimo hrvatske nacionalne interese, ali nije do sada bilo potrebe da se to tako ovako javno radi. I inače se međusobno podržavamo, nije ovo ništa iznimno”, kazala je Tomašić.

Neke države kažu da ne treba dolaziti do proširenja dok se ne riješi pitanje reforme cjelokupnog sustava azila i Dublinskog sporazuma.

“Može se riješiti da je malo više dobro volje, a često u odlukama ima mnogo politike. Makedonija je radila mnogo na sebi i zaslužila je bolje. To je bila loša odluka – vi radite, mučite se, a mi ćemo donijeti političku odluku. Odluka jeste donesena, ali bi se za nekoliko mjeseci mogla promijeniti”, kazala je Tomašić.

Kada su u pitanju Crna Gora i Srbija, Tomašić kaže kako je nužno da sa Srbijom riješimo sva pitanja prije nego što se oni priključe Uniji.

“Na Crnu Goru bi to više moglo utjecati, oni se trude. Srbija sjedi na dvije stolice, njima bi možda išlo u prilog da se to malo obustavi. Kada bude donošena odluka o zatvaranju najbitnijih poglavlja Hrvatska treba jasno reći Srbiji i Uniji da nećemo popustiti, da ono što se bilateralno mora riješiti mora biti riješeno prije njihovog ulaska, i nema popuštanja. Mi sa Slovenijom nismo rješavali stvari kada smo trebali.

Oni još misle da smo mi krivi oko arbitraže i mislim da Slovenci nisu pošteni. Ako sa Srbijom riješimo sve prije nego što uđu, nećemo imati problema. U ovom trenutku to nije moguće, vidjeli ste kako se Vučić ponašao u Hrvatskoj, ali i kako govori u Srbiji. No, možda će ga narod Srbije prisiliti da sjedne za stol i razgovara. Naravno – ako žele u EU”, kazala je Tomašić.

Na jučerašnji posjet Miroslava Škore Europskom Parlamentu Tomašić kaže kako ga je pozvala da bi vidio kako sve tamo funkcionira, upoznao se sa sustavom i institucijama izbliza.

“Škoro je kazao da je ovdje lijepo, ali da je u Hrvatskoj još ljepše. Vjerujem da on ima velike šanse, on je treći po anketama sada. No, kada su bili izbori za EU parlament, mene nitko nije spominjao, ali sam dobila najviše glasova. Tako da, ipak narod odlučuje”, rekla je Tomašić.

Vaš će onda politički kapital s europskih izbora biti upućen ka Škori?

“Nadam se da će narod konačno progledati i da vidi da ne možemo ići lijevo-desno, jedne te iste, a oni štite jedni druge. Moramo krenuti, ako nikako drugačije, idemo pošteno”, kazala je Tomašić.