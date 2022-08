‘RUSIJA POKAZUJE SRBIJI DA JE KORISTI KAKO MOŽE I HOĆE!’ Novo Putinovo poniženje za Vučića, želi vidjeti svoje vojnike u Srbiji: ‘Služimo im za raskusurivanje’

Autor: Dnevno.hr

Od kada je 24. veljače počeo rat u Ukrajini, Srbija se nalazi pod posebnim povećalom.

Pažljivo se osluškuju i analiziraju sve izjave predsjednika Aleksandra Vučića, hoće li ‘povući’ na istok ili na zapad, a Srbija se nalazi pod velikim pritiskom da se pridruži sankcijama koje je EU uvela Rusiji jer je zasad jedina, uz Bjelorusiju, koja to nije učinila.

No, Moskvi to očito nije dovoljno, već, procjenjuju srbijanski analitičari, Srbiju želi obilježiti kao svoju, što se očituje u izjavama i potezima ruskih dužnosnika i propagandnih medija.





Primjerice, portal Lenta.ru, financiran od ruske Sberbanke, prenio je dezinformaciju da bi se u Srbiji mogla pojaviti ruska vojna baza koja će “obavljati izviđačke zadatke i nadgledati okolinu”.

Navedeni portal tvrdi da je o ruskoj bazi u Srbiji govorio i ruski veleposlanik u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko koji je naveo da je “stvaranje ruskih vojnih baza u Srbiji stvar te države” i pritom dodao da je “to stvar i same Rusije”. Naglasio je i da je Srbija prijateljska država te da Beograd odbija anti-ruske sankcije, piše Blic.

Dezinformacije dolaze u vrijeme formiranja Vlade u Srbiji

Tajming plasiranja ove dezinformacije zanimljivo koincidira s trenutkom u kojem u Srbiji traju konzultacije o formiranju nove vlade koja bi mandatara trebala dobiti idući tjedan.

Ovaj proces mnogi promatraju kako bi vidjeli hoće li nova vlada biti proeuropska ili balansirana u svijetlu pritisaka na Beograd da konačno okrene leđa Moskvi. Možda je tamo ruska mašinerija ubacila u višu brzinu u trenutku kada je pritisak Zapada na Srbiju po pitanja uvođenja sankcija Rusiji nešto manji. Možda je u interesu Kremlja da Srbija ostane u neovisnom položaju, a Zapadni Balkan u permanentnoj atmosferi ratne retorike pa odatle plasiranje priče o navodnim ruskim vojnim bazama u Srbiji.

Srbija – moneta za raskusurivanje

Bivši veleposlanik Srbije u Bjelorusiji Srećko Đukić ističe za “Blic” da su najave o formiranju ruskih baza u Srbiji “još jedan dokaza da Srbija služi Rusiji kao moneta za raskusurivanje”.

“Rusija želi pokazati da Srbiju koristi kako može i hoće. Izjava ruskog veleposlanika o ruskim vojnim bazama u Srbiji po meni je nedopustiva i zaslužuje oštru reakciju jer predstavlja napad na suverenitet jedne države”, rekao je Đukić i dodaje da će se Srbija naći u još težoj situaciji. Smatra, oči međunarodne zajednice još će jače biti uprte u Srbiju u kojoj, nažalost, već postoji logistička baza za ruske medije, propagandu i ruski meku moć.









“I ta baza ima značajnu ulogu kao i prava vojna baza”, smatra Đukić.

‘Vojna baza je nemoguća misija’

Đukić tu vidi jasnu namjeru Kremlja, a to je da se Srbija legitimira kao neosporna ruska vojno-obavještajna baza u Europi. “Srbija je za Rusiju otok u moru NATO zemalja, a da bi došlo do otoka, prvo mora osvojiti to more”, zaključuje.

Oštri pritisci s Istoka

Predsjednik obrazovno-istraživačkog centra “Libek” Miloš Nikolić podsjeća da je nedavno predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, igrajući Putinovog posrednika, poslao sličnu neprihvatljivu poruku kako radi razliku između odluka rukovodstva i stavova naroda po pitanju sankcija Bjelorusiji. Time se, kaže Nikolić, Srbiju stavlja u težak položaj.









Putin misli na svoje interese, nezavisnost Donbasa usporedio s Kosovom

Kremlj u čitavoj priči gleda samo na sebe i svoje interese, što je bilo jasno kada je na početku rata u Ukrajini ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da su Donjeck i Lugansk, koji zajedno čine regiju Donbas, postali neovisni po analogiji s odlukom Međunarodnog suda o Kosovu.

Tada je napomenuo da je osobno čitao te dokumente Međunarodnog suda te da se dobro sjeća odluke u kojoj piše da prilikom realizacija prava na samoodređenje određen teritorij države nije u obvezi tražiti dozvolu centralnih vlasti da proglasi svoj suverenitet.

“Svi su to podržali, od SAD-a, do europskih zemalja. Ako je to tako, onda Lugansk i Donjeck imaju isto pravo proglasiti svoj suverenitet, ne obraćajući se centralnim organima Ukrajine jer je presedan već napravljen”, govorio je tada Putin.