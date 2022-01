RIJEČI NAD KOJIMA MOŽEŠ SAMO ZAPLAKATI. Nenad Periš: ‘Evo što mi je rekao Matejev najbolji prijatelj’

Mjesec dana je prošlo otkako je Matej Periš nestao u Beogradu, a njegov otac i dalje ne gubi nadu. U razgovoru za srpski Blic otkrio je što mu je rekao Matejev prijatelj nakon nestanka.

“Matejev najbolji prijatelj mi je rekao: Dva najbolja prijatelja sam imao. Htio sam i jednog i drugog za kuma, a eto, prvog više nema, on je poginuo u prometnoj nesreći prije nekoliko mjeseci, a evo, nema mi sad ni Mateja. Možete misliti kako to izgleda, kad mlad čovjek tako zaključuje, kakve misli dolaze kad o tome priča” rekao je Nenad Periš.

Ispričao je kako je u stalnom kontaktu s najboljim prijateljem svoga sina te da, iako mu se nada, s obzirom na proteklo vrijeme, smanjila, nije se i ugasila još uvijek misli i vjeruje da će svi zajedno na kraju biti sretni.

“Mi smo razgovarali o situaciji koja se dogodila, o vremenu koje je bilo do Matejeva napuštanja bara Gotik. Oni su o tome razgovarali više puta. Ja sam u kontaktu s jednim od Matejevih prijatelja, zapravo najboljim prijateljem. Mi uvijek vrtimo iste priče, jer nam nedostaju određene kocke koje nismo još dobili. Njima je jako teško, u razgovorima tu bude svega. Suza, naravno i ostalih emotivnih ispada. Pokušavam biti pozitivan i razmišljati pozitivno. Ako Bog da, ali ako i bude nešto drugačije, morat ćemo to prihvatiti, dalje nastaviti gdje smo stali i to je tako”, priča Periš.

Govori kako mu dani u Beogradu prolaze isto te apelira na građane koji mu se javljaju putem poziva i poruka da sve informacije proslijede MUP-u zemlje u kojoj žive..

“Najteže mi je jutro, to buđenje nakon noći koja je prespavana. Onda se čujem s policijom, ja sam vjernik pa odem u crkvu. Razmišljam, odgovaram na pozive. Ja na sve što dobijem kao sugestije ili savjete uvijek imam isti odgovor: Molim vas, obratite se MUP-u ako su iz Hrvatske, MUP-u Hrvatske, ako su iz Srbije, MUP-u Srbije. Ljudi mogu sami procijeniti koliko je ta informacija važna, jer ja niti znam, niti mogu, ali ni ne želim na bilo koji način remetiti istragu, a tako remetim rad policije”, rekao je otac koji i dalje traži svoga sina.